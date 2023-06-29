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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Cooperativa"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:09

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:09

As cooperativas são organizações formadas por pessoas com interesses em comum, que se unem para alcançar objetivos coletivos
As cooperativas são organizações formadas por pessoas com interesses em comum, que se unem para alcançar objetivos coletivos Crédito: Shutterstock
Uma cooperativa é uma organização formada por pessoas com interesses em comum, que se unem para alcançar objetivos coletivos. Ela é baseada nos princípios de participação democrática, igualdade e solidariedade. As cooperativas desempenham um papel importante ao promover o desenvolvimento econômico sustentável, fortalecer a comunidade local e proporcionar benefícios diretos aos seus membros, como melhores condições de trabalho, acesso a serviços e poder de negociação coletiva.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Sicoob

O Sicoob é uma instituição financeira cooperativa presente em todo o Brasil. São mais de 4,5 mil pontos de atendimento, milhares de caixas eletrônicos e uma diversidade de canais digitais que permitem o acesso a um portfólio completo de produtos e serviços financeiros – como conta corrente, investimentos, crédito, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança, entre outros.

02

2º lugar - Selita

Tudo começou em 1938 com a entrega de leite de porta em porta, levado por uma carrocinha. No início, eram 25 cooperados de Cachoeiro de Itapemirim e de alguns municípios da região. Atualmente, o grupo contempla produtores do Sul e do Norte do Espírito Santo, além de Estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

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