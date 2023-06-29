Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Cooperativa"

Uma cooperativa é uma organização formada por pessoas com interesses em comum, que se unem para alcançar objetivos coletivos. Ela é baseada nos princípios de participação democrática, igualdade e solidariedade. As cooperativas desempenham um papel importante ao promover o desenvolvimento econômico sustentável, fortalecer a comunidade local e proporcionar benefícios diretos aos seus membros, como melhores condições de trabalho, acesso a serviços e poder de negociação coletiva.