Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Cooperativa"

Uma cooperativa é uma organização formada por pessoas com interesses em comum, que se unem para alcançar objetivos coletivos. Ela é baseada nos princípios de participação democrática, igualdade e solidariedade. As cooperativas desempenham um papel importante ao promover o desenvolvimento econômico sustentável, fortalecer a comunidade local e proporcionar benefícios diretos aos seus membros, como melhores condições de trabalho, acesso a serviços e poder de negociação coletiva.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:
01
1º lugar - Sicoob
O Sicoob é uma instituição financeira cooperativa presente em todo o Brasil. São mais de 4,5 mil pontos de atendimento, milhares de caixas eletrônicos e uma diversidade de canais digitais que permitem o acesso a um portfólio completo de produtos e serviços financeiros – como conta corrente, investimentos, crédito, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança, entre outros.
02
2º lugar - Selita
Tudo começou em 1938 com a entrega de leite de porta em porta, levado por uma carrocinha. No início, eram 25 cooperados de Cachoeiro de Itapemirim e de alguns municípios da região. Atualmente, o grupo contempla produtores do Sul e do Norte do Espírito Santo, além de Estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro.