Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Loja de Eletrodomésticos"

A Sipolatti foi fundada pelo empresário Aristides Sipolatti há quase 70 anos, em Paul, no município de Vila Velha. A primeira filial foi aberta cerca de duas décadas depois, em Bela Aurora, Cariacica, e hoje tem unidades em diversos municípios capixabas. Além dos produtos que comercializa, é famosa também por diversas campanhas, como a do "7 às 7 Sipolatti".

As Casas Bahia têm mais de 60 anos de atuação no mercado nacional. A rede comercializa eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e utilidades domésticas. A marca é administrada pela Via Varejo, companhia com ações negociadas na BMFBovespa. A sede administrativa está localizada em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.

A história da Móveis Simonetti começa nos anos 70, quando o empresário Dilmar Antônio Simonetti, proprietário da rede de lojas Móveis Simonetti, instalou-se com sua família em Pinheiros, e em alguns anos montou um negócio próprio no ramo da fabricação de móveis de madeira. Em 1988, a marca surgiu como uma pequena serraria. Em 1989, a primeira loja abriu suas portas para comercializar móveis de madeira que eram fabricados. Com o tempo, a empresa começou a diversificar e passou a vender também eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis que não utilizavam madeira maciça, mas sim o aglomerado de madeira. Hoje, a marca atua em quase todo o Espírito Santo, além de possuir diversas lojas em cidades do Sul da Bahia e Noroeste de Minas Gerais.