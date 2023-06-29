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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Loja de Eletrodomésticos"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:26

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:26

Loja de Eletrodomésticos é uma das categorias avaliadas no Recall de Marcas
Loja de Eletrodomésticos é uma das categorias avaliadas no Recall de Marcas Crédito: Shutterstock
Optar por produtos que oferecem praticidade, conforto e contribuem para melhorar a qualidade de vida é algo que todo mundo quer. Quem não deseja melhorar o ambiente doméstico? Os eletrodomésticos desempenham um papel fundamental nesse cenário, garantindo um espaço funcional. As lojas especializadas oferecem uma diversidade de produtos modernos para atender a essa demanda.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Sipolatti

A Sipolatti foi fundada pelo empresário Aristides Sipolatti há quase 70 anos, em Paul, no município de Vila Velha. A primeira filial foi aberta cerca de duas décadas depois, em Bela Aurora, Cariacica, e hoje tem unidades em diversos municípios capixabas. Além dos produtos que comercializa, é famosa também por diversas campanhas, como a do "7 às 7 Sipolatti". 

02

2º lugar - Casas Bahia

As Casas Bahia têm mais de 60 anos de atuação no mercado nacional. A rede comercializa eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e utilidades domésticas. A marca é administrada pela Via Varejo, companhia com ações negociadas na BMFBovespa. A sede administrativa está localizada em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. 

03

3º lugar - Móveis Simonetti

A história da Móveis Simonetti começa nos anos 70, quando o empresário Dilmar Antônio Simonetti, proprietário da rede de lojas Móveis Simonetti, instalou-se com sua família em Pinheiros, e em alguns anos montou um negócio próprio no ramo da fabricação de móveis de madeira. Em 1988, a marca surgiu como uma pequena serraria. Em 1989, a primeira loja abriu suas portas para comercializar móveis de madeira que eram fabricados. Com o tempo, a empresa começou a diversificar e passou a vender também eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis que não utilizavam madeira maciça, mas sim o aglomerado de madeira. Hoje, a marca atua em quase todo o Espírito Santo, além de possuir diversas lojas em cidades do Sul da Bahia e Noroeste de Minas Gerais.

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