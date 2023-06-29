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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Plano de Saúde"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:03

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:03

Planos de saúde estão no Recall de Marcas 2023
Planos de saúde estão no Recall de Marcas 2023 Crédito: Shutterstock
Profissionais credenciados, rede de atendimento e oferta de serviços diferenciados, além de custo benefício, são alguns dos critérios avaliados pelas famílias na hora de escolher o melhor plano de saúde, serviço que possibilita o acesso a atendimento médico como alternativa ao pagamento particular e ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Unimed

A Confederação Nacional das Cooperativas Médicas – Unimed do Brasil foi fundada em 28 de novembro de 1975 para ser a representante institucional das cooperativas Unimed. O sistema é composto por 342 cooperativas médicas, que prestam assistência para 17,5 milhões de clientes em todo o país. No Espírito Santo, é representado pelas operadoras Unimed Vitória, Unimed Sul Capixaba, Unimed Noroeste Capixaba, Unimed Norte Capixaba e pela Prestadora Unimed Piraqueaçu.

02

2º lugar - Samp

A Samp Assistência Médica foi fundada em 1986, em São Paulo. A empresa começou a atuar no Espírito Santo em 1991 e, logo nos dois primeiros anos, conquistou 14 mil clientes. Hoje, faz parte da Athena Saúde, uma das maiores empresas de saúde suplementar no País, possui mais de 267 mil beneficiários e conta com unidades próprias exclusivas para atendimento nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim.

03

3° lugar - Cartão de Todos

O Medsênior nasceu em junho de 2010, em Vitória, como um plano de saúde exclusivo para a terceira idade e com a missão de promover o envelhecimento saudável. Hoje, além do Espírito Santo, onde tem unidades próprias, atua também em Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.
A ideia do Cartão de Todos surgiu em 1999, quando o presidente e fundador da empresa, Altair Vilar, estava na Alemanha em busca de uma maneira de melhorar a vida no meio industrial em que, na época, estava inserido. A primeira clínica, porém, só foi fundada em 2001. Hoje, é a principal empresa do Grupo Cartão de Todos Internacional, que agrega 6 empresas de diferentes setores: Cartão de Todos, AmorSaúde, MaisTodos, Todos Empreendimentos, Refuturiza e Alô Todos.

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