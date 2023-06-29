Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Plano de Saúde"

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1º lugar - Unimed

A Confederação Nacional das Cooperativas Médicas – Unimed do Brasil foi fundada em 28 de novembro de 1975 para ser a representante institucional das cooperativas Unimed. O sistema é composto por 342 cooperativas médicas, que prestam assistência para 17,5 milhões de clientes em todo o país. No Espírito Santo, é representado pelas operadoras Unimed Vitória, Unimed Sul Capixaba, Unimed Noroeste Capixaba, Unimed Norte Capixaba e pela Prestadora Unimed Piraqueaçu.

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2º lugar - Samp

A Samp Assistência Médica foi fundada em 1986, em São Paulo. A empresa começou a atuar no Espírito Santo em 1991 e, logo nos dois primeiros anos, conquistou 14 mil clientes. Hoje, faz parte da Athena Saúde, uma das maiores empresas de saúde suplementar no País, possui mais de 267 mil beneficiários e conta com unidades próprias exclusivas para atendimento nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim.

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3° lugar - Cartão de Todos

O Medsênior nasceu em junho de 2010, em Vitória, como um plano de saúde exclusivo para a terceira idade e com a missão de promover o envelhecimento saudável. Hoje, além do Espírito Santo, onde tem unidades próprias, atua também em Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.