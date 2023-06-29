Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Joalheria"

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1º lugar - Jaklayne Joias

Há 28 anos no mercado de acessórios, semijoias, relógios e joias, a empresa foi fundada na cidade de Cariacica. Após uma dificuldade pessoal, a empresária Etania Lira se tornou revendedora de semijoias para sustentar suas filhas. O negócio cresceu e, hoje, administra lojas espalhadas pela Grande Vitória.

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2º lugar - Joalheira Primo

A primeira joalheria foi inaugurada em 1958 por Jadyr da Silva Primo. A qualidade no atendimento e nos produtos ofertados são os principais motivos da marca estar presente há mais de meio século no mercado capixaba. A Joalheria Primo se orgulha em dizer que traduz sentimentos em forma de joias e relógios. A loja está localizada no Centro de Vitória.

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3º lugar - Oswaldo Moscon

Fundada em 1962, uma loja familiar abria suas portas no Centro de São Paulo, com o compromisso de oferecer joias criadas com o mesmo cuidado com que os antigos ourives faziam peças exclusivas e eternas. Foi assim que surgiu a Vivara e, desde então, suas criações conquistaram cada vez mais espaço no mercado.

Há mais de 30 anos a Rommanel oferece beleza e autoestima através de suas joias folheadas. Possui uma linha diversificada com mais de 3 mil modelos, onde o consumidor encontra joias para todos os momentos.