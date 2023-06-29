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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Joalheria"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:47

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:47

Joalherias estão entre os segmentos avaliados no Recall
Joalheria está entre os segmentos avaliados no Recall Crédito: Shutterstock
Estilo, qualidade, beleza e exclusividade são alguns dos aspectos avaliados por quem compra uma joia. Para conquistar o consumidor, joalherias precisam estar sempre antenadas às tendências, para garantir o objeto de desejo do consumidor, desde um pingente, passando por anéis, brincos, pulseiras, cordões e alianças de casamento.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Jaklayne Joias

Há 28 anos no mercado de acessórios, semijoias, relógios e joias, a empresa foi fundada na cidade de Cariacica. Após uma dificuldade pessoal, a empresária Etania Lira se tornou revendedora de semijoias para sustentar suas filhas. O negócio cresceu e, hoje, administra lojas espalhadas pela Grande Vitória. 

02

2º lugar - Joalheira Primo

A primeira joalheria foi inaugurada em 1958 por Jadyr da Silva Primo. A qualidade no atendimento e nos produtos ofertados são os principais motivos da marca estar presente há mais de meio século no mercado capixaba. A Joalheria Primo se orgulha em dizer que traduz sentimentos em forma de joias e relógios. A loja está localizada no Centro de Vitória. 

03

3º lugar - Oswaldo Moscon

 Fundada em 1962, uma loja familiar abria suas portas no Centro de São Paulo, com o compromisso de oferecer joias criadas com o mesmo cuidado com que os antigos ourives faziam peças exclusivas e eternas. Foi assim que surgiu a Vivara e, desde então, suas criações conquistaram cada vez mais espaço no mercado. 
Há mais de 30 anos a Rommanel oferece beleza e autoestima através de suas joias folheadas. Possui uma linha diversificada com mais de 3 mil modelos, onde o consumidor encontra joias para todos os momentos.
A joalheria Oswaldo Moscon já tem mais de 70 anos de tradição. Com lojas em Vitória e Vila Velha, virou sinônimo de grife devido ao estilo único e também da qualidade apresentada aos clientes.

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