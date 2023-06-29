Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Água Mineral"

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1º lugar - Pedra Azul

Fundada em 1988, está localizada em Marechal Floriano, na região Serrana do Estado. Nascendo a uma altitude de mil metros acima do nível do mar, a água Pedra Azul é composta por elementos naturais e minerais em equilíbrio, o que a torna muito agradável e leve.

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2º lugar - Campinho

No mercado desde 1950, a Água Campinho é natural das montanhas capixabas. A marca é do grupo Coroa e conta com as versões natural e gasosa.

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3º lugar - Ingá