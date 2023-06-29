Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Água Mineral"

A água é um recurso essencial para sobrevivência humana. Ela está presente em 70% do nosso corpo, além de fazer parte da nossa alimentação e higiene.
A água mineral, que consumimos para beber, foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:
01
1º lugar - Pedra Azul
Fundada em 1988, está localizada em Marechal Floriano, na região Serrana do Estado. Nascendo a uma altitude de mil metros acima do nível do mar, a água Pedra Azul é composta por elementos naturais e minerais em equilíbrio, o que a torna muito agradável e leve.
02
2º lugar - Campinho
No mercado desde 1950, a Água Campinho é natural das montanhas capixabas. A marca é do grupo Coroa e conta com as versões natural e gasosa.
03
3º lugar - Ingá
Fundada em 1973, a empresa está localizada na Serra da Conquista, em Brumadinho (MG). A comercialização abrange todo o estado mineiro, além dos estados vizinhos e também a exportação.