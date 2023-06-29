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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Água Mineral"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:01

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:01

Entre os segmentos analisados no Recall de Marcas A Gazeta 2023 está o de Água Mineral
Entre os segmentos analisados no Recall de Marcas A Gazeta 2023 está o de Água Mineral Crédito: Shutterstock
A água é um recurso essencial para sobrevivência humana. Ela está presente em 70% do nosso corpo, além de fazer parte da nossa alimentação e higiene.
A água mineral, que consumimos para beber, foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Pedra Azul

Fundada em 1988, está localizada em Marechal Floriano, na região Serrana do Estado. Nascendo a uma altitude de mil metros acima do nível do mar, a água Pedra Azul é composta por elementos naturais e minerais em equilíbrio, o que a torna muito agradável e leve.

02

2º lugar - Campinho

No mercado desde 1950, a Água Campinho é natural das montanhas capixabas. A marca é do grupo Coroa e conta com as versões natural e gasosa.

03

3º lugar - Ingá

Fundada em 1973, a empresa está localizada na Serra da Conquista, em Brumadinho (MG). A comercialização abrange todo o estado mineiro, além dos estados vizinhos e também a exportação.

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