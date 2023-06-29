Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Pós-Graduação"

Para se destacar no mercado de trabalho, é preciso estar sempre atualizado, pois a cada dia novos desafios, demandas e tecnologias na vida dos profissionais, independentemente da área de atuação. Uma das formas de buscar essa atualização é por meio dos cursos de pós-graduação, que além de ampliar os conhecimentos ajudam a dar aquela turbinada no currículo, principalmente quando são realizados em uma instituição referência no área.