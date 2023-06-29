Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Pós-Graduação"

Para se destacar no mercado de trabalho, é preciso estar sempre atualizado, pois a cada dia novos desafios, demandas e tecnologias na vida dos profissionais, independentemente da área de atuação. Uma das formas de buscar essa atualização é por meio dos cursos de pós-graduação, que além de ampliar os conhecimentos ajudam a dar aquela turbinada no currículo, principalmente quando são realizados em uma instituição referência no área.
Este é um dos novos segmentos que passou a ser avaliado no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:
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1º lugar - UVV
Fundada em 5 de maio de 1954, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) possui quatro campi universitários – em Goiabeiras e Maruípe, Vitória; e nos municípios de Alegre, no Sul do Estado; e São Mateus, no Norte capixaba. Na graduação, oferece 103 cursos presenciais, com cerca de 20 mil alunos matriculados. Já na pós-graduação, são 62 cursos de mestrado acadêmico e profissional e 32 de doutorado, com 3.500 alunos.
A Faculdade Multivix possui campi em Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória, além de diversos polos de Ensino a Distância (EAD). Está presente no mercado capixaba há 20 anos, destacando-se pela oferta de cursos de graduação e pós-graduação nas quatro áreas do conhecimento: agrárias, humanas, saúde e exatas.
A UVV é a primeira e única universidade particular do Espírito Santo. Sua história começou em abril de 1974, quando o professor Aly da Silva fundou a Sociedade Educacional do Espírito Santo (Sedes), atual mantenedora da instituição. Foram várias etapas, investindo na equipe, em estrutura e inovação para que, em dezembro de 2011, conquistasse a credencial de universidade. Oferece cursos de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e a distância (EaD).