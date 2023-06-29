Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Fábrica de Móveis"

Do Espírito Santo saem móveis para todos os gostos e bolsos, que são fabricados aqui e enviados para lojas de todo o Brasil e até do exterior. Essa indústria é uma das que tem presença marcante no Estado, com fábricas que produzem móveis de linha para todos os ambientes da casa e também planejados.
Este é um dos novos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:
01
1º lugar - Danúbio
A Danúbio faz parte da vida dos capixabas desde a década de 1970. A ideia dos irmãos Miguel e Valentim Bassini ganhou forma em um galpão na cidade de Castelo. A empresa se tornou referência em móveis e estofados e, atualmente, conta com sete unidades distribuídas no Espírito Santo.
02
2º lugar - Móveis Rimo
A fábrica de móveis foi criada em 1989, em Linhares, por iniciativa dos empresários Luiz Rigoni, Maria das Graças Frigi Rigoni e Jonilson Suave. Em 2010 entrou no ramo dos móveis planejados, e hoje tem produtos disponíveis em todo o país em mais de 2 mil lojas parceiras, além das lojas conceito próprias.