Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Produtos Pet"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:30

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:30

Produtos Pet é uma nova categoria do Recall de Marcas 2023
Produtos Pet é uma nova categoria do Recall de Marcas 2023 Crédito: Shutterstock
Os pet centers desempenham um papel fundamental no cuidado e bem-estar dos animais de estimação. Eles oferecem uma variedade de produtos, serviços e orientações necessários para garantir a saúde, nutrição e diversão dos pets. Além disso, são espaços onde os tutores encontram tudo o que precisam para atender às necessidades de seus companheiros de quatro patas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Petz

A Petz trabalha para que os tutores e seus pets tenham a melhor experiência nas lojas, seja através dos serviços de estética e veterinária, seja pela variedade de produtos espalhados nos mais diversos mundos: cães, gatos, peixes, aves, roedores, répteis.

02

2º lugar - Pedigree

Com a experiência de mais de 40 anos desenvolvendo receitas Pedigree, a marca conta com uma variedade de produtos que foram produzidos para proteger e apoiar cães, grandes ou pequenos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recall de Marcas Recall de Marcas 2023
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados