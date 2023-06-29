Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Produtos Pet"

Os pet centers desempenham um papel fundamental no cuidado e bem-estar dos animais de estimação. Eles oferecem uma variedade de produtos, serviços e orientações necessários para garantir a saúde, nutrição e diversão dos pets. Além disso, são espaços onde os tutores encontram tudo o que precisam para atender às necessidades de seus companheiros de quatro patas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:
01
1º lugar - Petz
A Petz trabalha para que os tutores e seus pets tenham a melhor experiência nas lojas, seja através dos serviços de estética e veterinária, seja pela variedade de produtos espalhados nos mais diversos mundos: cães, gatos, peixes, aves, roedores, répteis.
02
2º lugar - Pedigree
Com a experiência de mais de 40 anos desenvolvendo receitas Pedigree, a marca conta com uma variedade de produtos que foram produzidos para proteger e apoiar cães, grandes ou pequenos.