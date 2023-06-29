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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Curso Técnico Profissionalizante"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:36

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:36

Curso Técnico Profissionalizante é uma das categorias analisadas na pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta
Curso Técnico Profissionalizante é uma das categorias analisadas na pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta Crédito: Shutterstock
A busca por uma formação ágil e direcionada a um campo específico leva muitas pessoas a optarem pelos cursos técnicos profissionalizantes. Além disso, em certos casos, tais cursos podem ser a porta de entrada para o emprego, pois muitas empresas consideram os profissionais técnicos como candidatos ideais para integrar suas equipes.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Cedtec

O Centro de Desenvolvimento Técnico (Cedtec) é uma rede de escolas técnicas criada em 2003 no Espírito Santo. A instituição atua fortemente na formação profissional oferecendo cursos técnicos, além de cursos de qualificação nas modalidades presencial e a distância (EAD).

02

2º lugar - Senai

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) é um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina. Criado em 1942, já formou milhões de trabalhadores em diferentes áreas da indústria.

03

3º lugar - Grau técnico

Desde a criação da Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo, em 1909, até a transformação em Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), a instituição é uma referência em educação no país. O instituto oferece de cursos técnicos a mestrados.
O Centro de Ensino Grau Técnico visa a abrir caminhos para oportunidades que beneficiem tanto o indivíduo quanto ao coletivo, orientando a realização profissional e a inserção social por meio de uma educação estimuladora e operadora de inovações na sociedade.

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Recall de Marcas Educação Mercado de trabalho Curso Técnico Profissionalizante Recall de Marcas 2023
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