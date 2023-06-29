Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Diagnóstico por Imagem"

Exames de imagem são aliados dos médicos e dos pacientes para se chegar ao diagnóstico correto, desde um simples raio-X, até os métodos mais modernos, como a ultrassonografia e a tomografia computadorizada. Por isso, é importante buscar uma clínica de diagnóstico por imagem de confiança na hora de realizar esses procedimentos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja os vencedores do segmento no Recall de Marcas 2023:
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1º lugar - Multiscan
O Multiscan possui unidades em Vitória e Vila Velha. A clínica de diagnóstico por imagem conta com profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração que garantem a seus clientes o melhor da sua especialidade no Espírito Santo. Além disso, foi pioneiro em diversas tecnologias em exames por imagem no Estado.
02
2º lugar - Bio Scan
Fundada em 1978, a Clínica Radiológica Hélio Ribeiro Santos é uma das pioneiras no serviço de radiodiagnóstico da cidade de Vitória. Ela se destaca por sua qualidade e comprometimento. Em 2007, a clínica investiu na expansão das instalações e se tornou a Multimagem Diagnósticos. Ao longo das últimas quatro décadas, a empresa expandiu tanto a sua área física quanto inovou em tecnologia.
O Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), localizado em Vitória, agora é uma unidade da Multiscan, mas a marca continua sendo lembrada pelas pessoas.
A Confederação Nacional das Cooperativas Médicas – Unimed do Brasil foi fundada em 28 de novembro de 1975 para ser a representante institucional das cooperativas Unimed. O sistema é composto por 342 cooperativas médicas, que prestam assistência para 17,5 milhões de clientes em todo o país. No Espírito Santo, é representado pelas operadoras Unimed Vitória, Unimed Sul Capixaba, Unimed Noroeste Capixaba, Unimed Norte Capixaba e pela Prestadora Unimed Piraqueaçu.
O grupo iniciou em 2001, com a prestação de serviços em diagnóstico por imagem no Hospital Meridional. E em 2006, nasceu a marca Bio Scan. Hoje, atua com cinco unidades, sendo duas na cidade de Cariacica, anexo ao Hospital Meridional e em Campo Grande, uma em Serra, anexo ao Vitória Apart Hospital, uma em Linhares, anexo ao Hospital Unimed, e uma em São Mateus. Além de urgência e emergência, também oferece atendimento agendado.