Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Loja de Iluminação"

Ao planejar a decoração de um ambiente, é essencial considerar a iluminação, pois ela afeta diretamente a atmosfera e a sensação do espaço. Com diversas tendências disponíveis no mercado atualmente, é fundamental contar com o auxílio de uma loja com atendimento de qualidade para fazer a escolha adequada.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:
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1º - Iluminação São Paulo
Fundada há 17 anos, na Serra, com uma infraestrutura menor, a loja foi crescendo ao longo do tempo e, hoje, está em um espaço mais amplo e sofisticado, onde oferece uma variedade de luminárias.