Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Financeira"

01

1º - Dacasa

Especialista em empréstimos pessoais, fazia parte do grupo Dadalto, que surgiu no mercado capixaba em 1937. Em 2020, encerrou as atividades, mas ainda é lembrada pelos consumidores.

02

2º lugar - Caixa

A instituição atua como uma empresa de financiamento de crédito e está presente no mercado desde 1992. Com sede em Vitória, o objetivo da corporação é ter soluções ágeis para os clientes e lojistas parceiros.

A inovação faz parte do dia a dia da BMG desde 31 de julho de 1930, quando a empresa se tornou um dos primeiros bancos do Brasil.

A Crefisa foi criada há mais de 50 anos e hoje oferece crédito por meio de site, aplicativo e mais de 1.000 lojas espalhadas por todo o Brasil.