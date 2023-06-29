Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Financeira"

Alternativa para quem precisa de crédito para realizar algum projeto ou pagar dívidas, as financeiras precisam ser escolhidas com critério, para garantir segurança e taxas de mercado na operação.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:
01
1º - Dacasa
Especialista em empréstimos pessoais, fazia parte do grupo Dadalto, que surgiu no mercado capixaba em 1937. Em 2020, encerrou as atividades, mas ainda é lembrada pelos consumidores.
02
2º lugar - Caixa
A instituição atua como uma empresa de financiamento de crédito e está presente no mercado desde 1992. Com sede em Vitória, o objetivo da corporação é ter soluções ágeis para os clientes e lojistas parceiros.
A inovação faz parte do dia a dia da BMG desde 31 de julho de 1930, quando a empresa se tornou um dos primeiros bancos do Brasil.
A Crefisa foi criada há mais de 50 anos e hoje oferece crédito por meio de site, aplicativo e mais de 1.000 lojas espalhadas por todo o Brasil.
Desde que foi criada, em 1861, a Caixa sempre buscou ser mais que um banco, mas uma instituição realmente presente na vida de milhões de brasileiros. Ela é, por exemplo, o agente responsável pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), pelo Programa de Integração Social (PIS) e pelo Seguro-Desemprego, benefícios tão presentes na vida do trabalhador formal brasileiro.