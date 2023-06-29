Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Empresa de Vigilância"

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1º lugar - Prosegur

A Visel Vigilância e Segurança faz parte do Grupo GPS. O grupo empresarial é referência no mercado de serviços indoor. A GPS desenvolve soluções customizadas para cada cliente, criando resultados crescentes e sustentáveis com uma equipe apaixonada por grandes desafios.

A Prosegur tem mais de 40 anos de história. A empresa já passou por um importante processo de expansão internacional, o que levou a empresa ao posto de referência global do setor de segurança privada. A empresa trabalha com três linhas de negócio – Prosegur Alarmes, Prosegur Security e Prosegur Cash.

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3º lugar - VSG

A Garra é uma empresa especializada em soluções de segurança que conta com uma estrutura moderna e profissionais criteriosamente selecionados, qualificados e treinados para oferecer o melhor serviço. O investimento em tecnologia de ponta, na capacitação da equipe e a orientação dos clientes são os diferenciais da empresa.

A Vigserv Serviços de Vigilância e Segurança é uma empresa capixaba especializada em segurança patrimonial.