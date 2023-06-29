Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Empresa de Vigilância"

A segurança é uma necessidade fundamental tanto em ambientes residenciais quanto de trabalho. Nesse contexto, as empresas de vigilância desempenham um papel essencial ao garantir a proteção do patrimônio de seus clientes. Elas oferecem serviços de segurança tanto para residências e condomínios quanto para empresas, proporcionando tranquilidade e proteção.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:
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1º lugar - Prosegur
A Visel Vigilância e Segurança faz parte do Grupo GPS. O grupo empresarial é referência no mercado de serviços indoor. A GPS desenvolve soluções customizadas para cada cliente, criando resultados crescentes e sustentáveis com uma equipe apaixonada por grandes desafios.
A Prosegur tem mais de 40 anos de história. A empresa já passou por um importante processo de expansão internacional, o que levou a empresa ao posto de referência global do setor de segurança privada. A empresa trabalha com três linhas de negócio – Prosegur Alarmes, Prosegur Security e Prosegur Cash.
03
3º lugar - VSG
A Garra é uma empresa especializada em soluções de segurança que conta com uma estrutura moderna e profissionais criteriosamente selecionados, qualificados e treinados para oferecer o melhor serviço. O investimento em tecnologia de ponta, na capacitação da equipe e a orientação dos clientes são os diferenciais da empresa.
A Vigserv Serviços de Vigilância e Segurança é uma empresa capixaba especializada em segurança patrimonial.
A VSG nasceu em 1986 e superou obstáculos, se aperfeiçoou, investiu em estrutura, treinamento e, ao longo dos anos, conquistou a confiança do mercado, tornando-se referência no segmento de segurança privada.