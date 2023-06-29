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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Locadora de Veículos"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:21

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:21

Os consumidores apontaram quais são as marcas mais lembradas quando o assunto é locadora de veículos
Os consumidores apontaram quais são as marcas mais lembradas quando o assunto é locadora de veículos Crédito: Shutterstock
Alugar um carro oferece flexibilidade para explorar novos destinos, conveniência para se locomover com liberdade e a oportunidade de experimentar diferentes modelos de veículos sem a necessidade de possuí-los.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Localiza Hertz

A Localiza, uma das maiores locadoras de veículos e gestora de frotas do país, assumiu as operações da americana Hertz no Brasil. A marca foi mencionada na pesquisa do Recall de Marcas A Gazeta como a mais lembrada.

02

2º lugar - Movida

Desde 2006 no mercado, a Movida Aluguel de Carros dispõe de lojas nas principais cidades e aeroportos do país. Adquirida em 2013 pelo Grupo JSL, hoje faz parte da empresa Movida Participações, criada em 2015 para administrar as operações de Aluguel de Carros, Venda de Seminovos e de Gestão de Terceirização de Frotas de veículos leves.

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