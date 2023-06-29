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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Arroz"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 00:02

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 00:02

O arroz é um dos alimentos mais populares e compõe a dieta básica da população brasileira
O arroz é um dos alimentos mais populares e compõe a dieta básica da população brasileira Crédito: Shutterstock
O arroz é amplamente consumido e faz parte da dieta essencial da maioria dos brasileiros. Sua versatilidade e popularidade são tão notáveis que ele está presente em pratos desde os mais simples até os mais sofisticados. 
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Sepé

O arroz Sepé é da Cooperativa Tritícola Sepeense - Cotrisel. A instituição nasceu da dificuldade de comercialização que os agricultores enfrentavam na década de 1950, na região central do Rio Grande do Sul. Um pequeno grupo se reuniu buscando uma nova forma de vender seus produtos. De lá para cá, a cooperativa foi se adaptando aos ciclos vividos na região, tendo como primeiro produto o trigo. Atualmente, o carro-chefe da empresa é o arroz irrigado.

02

2º lugar - Tio João

O arroz Calafate é um dos mais admirados pelos capixabas e pode ser encontrado com facilidade nos principais supermercados do Espírito Santo.
 O arroz Tio João pertence ao grupo Josapar, uma das maiores empresas de produtos alimentícios do país, com origem no Estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, a marca está disponível em pontos de venda por todo o Brasil, além de exportar seus produtos para o mercado internacional.

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