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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Construtora de Imóveis"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:31

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:31

Imóveis
Entre as marcas pesquisados no Recall de Marcas 2023 estão construtoras de imóveis Crédito: Shutterstock
Para realizar o sonho da casa própria, é preciso escolher muito bem a melhor construtora de imóveis. Ter confiança na empresa é indispensável, já que, provavelmente, esse será o maior investimento feito pela família ao longo da vida.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - MRV

No mercado capixaba desde 1981, a Morar é uma das maiores construtoras e incorporadoras do Espírito Santo e está entre as 100 maiores do Brasil. É conhecida e reconhecida pelos capixabas por seus projetos inovadores, qualidade dos produtos e credibilidade.
Desde 1979 no mercado imobiliário, a MRV Engenharia oferece casas e apartamentos em mais de 160 cidades do Brasil. A construtora está sediada na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas é muito presente no mercado capixaba.

03

3º lugar - Galwan

A Galwan nasceu em 1981, em Vila Velha. Atualmente,  atua na construção de condomínios e casas, além de obras para investimento e geração de renda como hotéis, shoppings e logísticas. São 71 empreendimentos concluídos e  quatro  com obras em andamento.

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Recall de Marcas Mercado imobiliário Construtora Recall de Marcas 2023
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