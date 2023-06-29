Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Refrigerante"

Os refrigerantes são bebidas não alcoólicas, gaseificadas e adocicadas. São populares para acompanhar as refeições ou até mesmo refrescar em um dia quente.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2023:
01
1º lugar - Coca-Cola
Ao todo, o sistema Coca-Cola Brasil conta com uma linha de mais de 200 produtos e atua em nove segmentos: refrigerantes, sucos, lácteos, bebidas vegetais, água, águas especiais, água de coco, bebidas esportivas e chás.
02
2º lugar - Coroa
A empresa Uai Refrigerantes tem sede em Portal de Jacaraípe, na Serra, na Grande Vitória.
A empresa é de distribuição e revenda de refrigerantes, água mineral e energético. Está presente nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. A sede está localizada em Domingos Martins, na região Serrana do Estado, onde ficam a unidade industrial e o centro de distribuição. Em Vitória, funcionam as áreas comerciais, de marketing e a parte de logística.