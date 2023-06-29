Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Farmácia/Drogaria"

Farmácias cada dia mais se reinventam e hoje oferecem muitos produtos além de medicamentos, como itens de cuidados com a pele, de higiene pessoal e beleza, sendo um dos negócios que mais crescem no mercado. Algumas redes também passaram a disponibilizar a venda por aplicativos de entrega, facilitando a vida do consumidor.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2023:
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1º lugar - Farmes
A Rede Farmes nasceu em 1997 com o objetivo de agregar lojas com potencial competitivo para oferecer aos clientes uma opção atraente de compras de medicamentos. Os seus associados se unem sob essa bandeira, para efetuar negociações em conjunto. Hoje, tem mais de 140 farmácias espalhadas de Norte a Sul do Estado.
02
2º lugar - Drogasil
A Drogasil surgiu em São Paulo, em 1935. O primeiro passo para a criação da empresa foi a fusão de dois pequenos grupos de farmácias familiares daquele Estado: a Drogaria Bráulio e a Drogaria Brasil. Já em 1937, o negócio adotou o conceito de rede ao se juntar a outras drogarias: Amarante, Ypiranga, Morse, Orion, Sul América e Araújo. Desde então, não parou de crescer e tem unidades em vários municípios capixabas.
03
3º lugar - Santa Lúcia
A farmácia Santa Lúcia nasceu em 1976, em um bairro homônimo localizado na Capital capixaba. A drogaria foi a primeira no Espírito Santo a oferecer entrega em domicílio, venda de genéricos, implantação do programa Farmácia Popular e vendas pela internet. A empresa também adota postura de responsabilidade social, investindo em ações de caráter cultural, educativo e social.