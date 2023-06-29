Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento “Farmácia/Drogaria"

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1º lugar - Farmes

A Rede Farmes nasceu em 1997 com o objetivo de agregar lojas com potencial competitivo para oferecer aos clientes uma opção atraente de compras de medicamentos. Os seus associados se unem sob essa bandeira, para efetuar negociações em conjunto. Hoje, tem mais de 140 farmácias espalhadas de Norte a Sul do Estado.

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2º lugar - Drogasil

A Drogasil surgiu em São Paulo, em 1935. O primeiro passo para a criação da empresa foi a fusão de dois pequenos grupos de farmácias familiares daquele Estado: a Drogaria Bráulio e a Drogaria Brasil. Já em 1937, o negócio adotou o conceito de rede ao se juntar a outras drogarias: Amarante, Ypiranga, Morse, Orion, Sul América e Araújo. Desde então, não parou de crescer e tem unidades em vários municípios capixabas.

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3º lugar - Santa Lúcia