Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Delivery"

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1º lugar - Ifood

A história do Ifood começou fora do mundo digital, em 2011, como um guia impresso de cardápios, chamado de Disk Cook, com uma central telefônica para realizar os pedidos. No ano seguinte, a empresa lançou o aplicativo e o site e, com a chegada de investidores importantes como o Grupo Movile, além de fusões com outras empresas, o Ifood passou a crescer com mais velocidade. Em 2015, a marca alcançou o primeiro milhão de pedidos.

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2º lugar - Zé Delivery

O Zé Delivery é um site e aplicativo de entrega de bebidas que foi criado como uma startup desenvolvida pela empresa brasileira AmBev, dentro de seu hub de inovação, em 2016. Hoje, além de estar presente em mais de 300 cidades brasileiras, também tem atuação internacional na Argentina, Paraguai, Bolívia, Panamá e República Dominicana.

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3º lugar - McDonald's