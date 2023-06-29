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Recall de Marcas 2023: confira as vencedoras no segmento "Delivery"

Pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, em parceria com A Gazeta, revelando as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

29 jun 2023 às 01:41

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 01:41

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2023 está o de delivery.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2023 está o de delivery. Crédito: Shutterstock
Serviço essencial no dia a dia das famílias, os aplicativos de delivery se tornaram uma facilidade na hora de pedir um lanche, uma refeição, bebidas geladas e até mesmo itens de supermercado e produtos de farmácia.
Este foi um dos segmentos avaliados no 31º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja a vencedora do segmento no Recall de Marcas 2023:

01

1º lugar - Ifood

A história do Ifood começou fora do mundo digital, em 2011, como um guia impresso de cardápios, chamado de Disk Cook, com uma central telefônica para realizar os pedidos. No ano seguinte, a empresa lançou o aplicativo e o site e, com a chegada de investidores importantes como o Grupo Movile, além de fusões com outras empresas, o Ifood passou a crescer com mais velocidade. Em 2015, a marca alcançou o primeiro milhão de pedidos.

02

2º lugar - Zé Delivery

O Zé Delivery é um site e aplicativo de entrega de bebidas que foi criado como uma startup desenvolvida pela empresa brasileira AmBev, dentro de seu hub de inovação, em 2016. Hoje, além de estar presente em mais de 300 cidades brasileiras, também tem atuação internacional na Argentina, Paraguai, Bolívia, Panamá e República Dominicana.

03

3º lugar - McDonald's

O McDonald's é uma rede multinacional de fast food, fundada em 1940 como um restaurante operado por Richard e Maurice McDonald, na Califórnia (EUA).  No Brasil, é da Arcos Dorados, a maior franquia independente com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder o McDonald’s do mundo. Atualmente, a rede conta com mais de 2.200 restaurantes em toda América Latina, entre unidades próprias e subfranqueadas, com mais de 100 mil funcionários. No Brasil, são cerca de 1.020 restaurantes, mais de 75 McCafés e 2.010 desert centers, empregando mais de 50 mil pessoas.

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