Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Campeãs no ES

Recall de Marcas 2022: confira o ranking das mais lembradas na pesquisa

Realizada pelo Futura Inteligência, a pesquisa chega em sua 30ª edição. Cerca de 80 categorias foram analisadas, que abrangem os mais diferentes tipos de segmentos

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 01:59

Publicado em 

24 jun 2022 às 01:59
Do total de entrevistados na pesquisa Recall de Marcas Rede Gazeta 2022, 53% representa o público feminino e 47%, o masculino.
Do total de entrevistados na pesquisa Recall de Marcas Rede Gazeta 2022, 53% representa o público feminino e 47%, o masculino. Crédito: Shutterstock
Um ano especial. Em 2022, o Recall de Marcas Rede Gazeta completa 30 edições. Desta vez, cerca de 80 categorias foram pesquisadas para identificar quais empresas têm sido as mais lembradas pelos capixabas. Realizado pelo Futura Inteligência, o levantamento fez 2.400 entrevistas na Grande Vitória. A pergunta que norteia o estudo é "Quando eu falo em (segmento), que marca lhe vem à cabeça?"
Do total de entrevistados, 53% representa o público feminino e 47%, o masculino. Já a faixa etária ficou distribuída da seguinte forma: 34,1% corresponde aqueles que tem de 16 a 29 anos; 39,3% de 30 a 49 anos; e 26,6%, é referente as pessoas de 50 anos acima. Dessa maneira, a idade média da pesquisa é de 39 anos.
De acordo com a pesquisa, a renda média familiar dos entrevistados é de R$ 3.605,56. Já em relação às cidades de origem das pessoas ouvidas, o Futura dividiu igualmente entre Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Ou seja, 25% para cada município.

CLIQUE NOS SEGMENTOS ABAIXO PARA CONHECER AS MARCAS VENCEDORAS

  1. 01

    Água Mineral

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    2.
  2. 02

    Arroz

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    3.
  3. 03

    Café

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    4.
  4. 04

    Cerveja

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    5.
  5. 05

    Chocolate

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    6.
  6. 06

    Farinha de Trigo

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    7.
  7. 07

    Frango

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    8.
  8. 08

    Leite, Manteiga, Queijo e Derivados

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    9.
  9. 09

    Linguiça, Mortadela e Outros Embutidos

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    10.
  10. 10

    Ovos

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    11.
  11. 11

    Padaria

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    12.
  12. 12

    Picolé e Sorvete

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    13.
  13. 13

    Refrigerante

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    14.
  14. 14

    Sal

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    15.
  15. 15

    Bateria de Automóvel

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    16.
  16. 16

    Concessionária Local de Automóveis

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    17.
  17. 17

    Fábrica de Automóveis

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    18.
  18. 18

    Loja de Motocicleta

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    19.
  19. 19

    Loja de Autopeças

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    20.
  20. 20

    Atacado Utilidades do Lar

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    21.
  21. 21

    Loja de Cama, Mesa e Banho

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    22.
  22. 22

    Loja de Eletrodomésticos

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    23.
  23. 23

    Loja de Iluminação

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    24.
  24. 24

    Loja de Móveis

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    25.
  25. 25

    Loja de Móveis Planejados

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    26.
  26. 26

    Shopping Center

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    27.
  27. 27

    Atacarejo

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    28.
  28. 28

    Supermercado

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    29.
  29. 29

    Operadora de Telefonia/Internet

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    30.
  30. 30

    Curso Técnico Profissionalizante

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    31.
  31. 31

    Ensino a Distância

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    32.
  32. 32

    Escola de Idiomas

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    33.
  33. 33

    Escola Particular

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    34.
  34. 34

    Instituição Particular de Ensino Superior

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    35.
  35. 35

    Construtora de Imóveis

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    36.
  36. 36

    Imobiliária

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    37.
  37. 37

    Indústria de Vidro

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    38.
  38. 38

    Gráfica

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    39.
  39. 39

    Agência de Turismo

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    40.
  40. 40

    Cerimonial de Festas

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    41.
  41. 41

    Hotel

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    42.
  42. 42

    Artigos para Festas

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    43.
  43. 43

    Delivery

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    44.
  44. 44

    Empresa de Ônibus

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    45.
  45. 45

    Loja de Ferragens

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    46.
  46. 46

    Loja de Material de Construção

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    47.
  47. 47

    Loja de Material Elétrico

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    48.
  48. 48

    Loja de Tintas

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    49.
  49. 49

    Joalheria

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    50.
  50. 50

    Ótica

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    51.
  51. 51

    Moda Praia

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    52.
  52. 52

    Loja de Calçados

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    53.
  53. 53

    Loja de Roupa Feminina

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    54.
  54. 54

    Loja de Roupa Masculina

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    55.
  55. 55

    Marca de Roupa Infantil

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    56.
  56. 56

    Loja de Aviamentos

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    57.
  57. 57

    Loja de Perfume

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    58.
  58. 58

    Papelaria

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    59.
  59. 59

    Clínica Odontológica

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    60.
  60. 60

    Hospital

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    61.
  61. 61

    Diagnóstico por Imagem

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    62.
  62. 62

    Farmácia/Drogaria

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    63.
  63. 63

    Farmácia de Manipulação

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    64.
  64. 64

    Laboratório de Análises Clínicas

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    65.
  65. 65

    Plano de Saúde

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    66.
  66. 66

    Banco

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    67.
  67. 67

    Financeira

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    68.
  68. 68

    Seguro

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    69.
  69. 69

    Cartão de Desconto

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    70.
  70. 70

    Cooperativa

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    71.
  71. 71

    Empresa de Vigilância

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    72.
  72. 72

    Empresa Presente na Comunidade

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    73.
  73. 73

    Empresa que Apoia a Diversidade

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    74.
  74. 74

    Cidade Capixaba Mais Bonita

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    75.
  75. 75

    Top of Mind

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recall de Marcas Recall de Marcas 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Como Japão abandonou política pacifista e se opôs à China
Imagem de destaque
Trump cancela ida de enviados americanos ao Paquistão para negociaçōes com Irã
Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados