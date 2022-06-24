Recall de Marcas 2022: confira o ranking das mais lembradas na pesquisa

Um ano especial. Em 2022, o Recall de Marcas Rede Gazeta completa 30 edições. Desta vez, cerca de 80 categorias foram pesquisadas para identificar quais empresas têm sido as mais lembradas pelos capixabas. Realizado pelo Futura Inteligência, o levantamento fez 2.400 entrevistas na Grande Vitória. A pergunta que norteia o estudo é "Quando eu falo em (segmento), que marca lhe vem à cabeça?"
Do total de entrevistados, 53% representa o público feminino e 47%, o masculino. Já a faixa etária ficou distribuída da seguinte forma: 34,1% corresponde aqueles que tem de 16 a 29 anos; 39,3% de 30 a 49 anos; e 26,6%, é referente as pessoas de 50 anos acima. Dessa maneira, a idade média da pesquisa é de 39 anos.
De acordo com a pesquisa, a renda média familiar dos entrevistados é de R$ 3.605,56. Já em relação às cidades de origem das pessoas ouvidas, o Futura dividiu igualmente entre Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Ou seja, 25% para cada município.