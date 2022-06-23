Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Escola de Idiomas"

O mercado de trabalho está cada vez mais exigente com seus profissionais. Além da formação em uma área específica, em muitos casos, as companhias exigem que o trabalhador fale um segundo idioma, como o inglês ou o espanhol, fluentemente. Sem contar que, dominar outro idioma, pode proporcionar novas oportunidades de emprego e conectar pessoas. Mas para ter um bom aprendizado, é preciso escolher o melhor método de ensino.
"Escola de Idiomas" foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2022:
3º lugar - Fisk
O CCAA atua no segmento de ensino de idiomas desde 1961, oferecendo sempre um alto padrão de qualidade. A primeira unidade foi uma pequena sala comercial na cidade do Rio de Janeiro (RJ). A empresa, fundada por Waldyr Lima, hoje tem mais de 200 mil alunos em todo o mundo, aprendendo inglês e espanhol.
A primeira escola Wizard by Pearson foi aberta em 1987. Mais de 30 anos depois, a instituição é a maior rede ensino de idiomas do mundo, segundo o Geofusion. Além do Brasil, a Wizard possui escolas nos Estados Unidos, Japão, Paraguai e Costa Rica. Oferece cursos de oito idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, chinês e português para estrangeiros. Hoje, conta com mais de 1.270 escolas pelo Brasil.
Em 1950, Richard Fisk veio ao Brasil visitar seu irmão, que trabalhava no Consulado Americano de São Paulo. Gostou tanto da cidade que resolveu ficar, e começou a lecionar inglês. No ano seguinte, passou a dar aulas na TV Tupi, a primeira emissora da América Latina, e na TV Rio. Em pouco tempo, os negócios prosperaram e Richard decidiu criar seu próprio método, nascendo assim a Fisk, que atualmente possui cerca de mil unidades espalhadas pelo país.