Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Escola de Idiomas"

3º lugar - Fisk

O CCAA atua no segmento de ensino de idiomas desde 1961, oferecendo sempre um alto padrão de qualidade. A primeira unidade foi uma pequena sala comercial na cidade do Rio de Janeiro (RJ). A empresa, fundada por Waldyr Lima, hoje tem mais de 200 mil alunos em todo o mundo, aprendendo inglês e espanhol.

A primeira escola Wizard by Pearson foi aberta em 1987. Mais de 30 anos depois, a instituição é a maior rede ensino de idiomas do mundo, segundo o Geofusion. Além do Brasil, a Wizard possui escolas nos Estados Unidos, Japão, Paraguai e Costa Rica. Oferece cursos de oito idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, chinês e português para estrangeiros. Hoje, conta com mais de 1.270 escolas pelo Brasil.