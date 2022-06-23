Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Moda Praia"

Com mais de 400 km de litoral, o Espírito Santo é um convite a um mergulho no mar. Biquínis, maiôs, sungas e bermudas estão entre as peças mais utilizadas nesses ambientes. No Estado, há muitas marcas fazendo sucesso na moda praia, unindo estilo e conforto.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:
2º lugar - C&A
Presente no mercado capixaba há quase 30 anos, a Magia do Mar oferece produtos de moda praia e fitness. As peças da marca levam sua assinatura exclusiva, que são sinônimo de beleza, conforto e modernidade. Atualmente, conta unidades espalhadas pelas cidades de Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Serra, Vitória e Vila Velha.
A Cobra D’agua é uma empresa capixaba que nasceu em 1988. Essencialmente praiana, a marca evoluiu com o mercado e hoje atende diversos nichos, como casual e streetwear. Além disso, possui uma linha de produtos ecologicamente corretos, com camisas e bermudas feitas a partir do reprocessamento de garrafas pet.
A Bahamas Surf Shop é uma marca especializada em moda praia. Além de roupas, também comercializa equipamentos para esportes, como surfe e skate, além de bonés, chinelos, relógios, tênis, entre outros acessórios.
A Cristal Graffiti começou como uma loja de roupas de surfe, no Rio de Janeiro. Mas com o passar do tempo, direcionou seu foco para a moda jovem, conquistando uma fatia maior de mercado. A empresa também criou duas outras marcas: Atol das Rocas e Arte Girls.
A C&A foi fundada em 1841 pelos irmãos holandeses Clemens e August. Suas iniciais deram origem ao nome da marca. No Brasil, tudo começou em 1976, com a inauguração da primeira loja no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. De lá para cá houveram muitas mudanças, mas a filosofia de trabalho continua a mesma – oferecer o melhor da moda por preços acessíveis.