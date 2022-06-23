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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Moda Praia"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:19

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:19
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas está o de moda praia.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas está o de moda praia. Crédito: Pixabay
Com mais de 400 km de litoral, o Espírito Santo é um convite a um mergulho no mar. Biquínis, maiôs, sungas e bermudas estão entre as peças mais utilizadas nesses ambientes.  No Estado, há muitas marcas fazendo sucesso na moda praia, unindo estilo e conforto.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

2º lugar - C&A

Presente no mercado capixaba há quase 30 anos, a Magia do Mar oferece produtos de moda praia e fitness. As peças da marca levam sua assinatura exclusiva, que são sinônimo de beleza, conforto e modernidade. Atualmente, conta unidades espalhadas pelas cidades de Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Serra, Vitória e Vila Velha.
A Cobra D’agua é uma empresa capixaba que nasceu em 1988. Essencialmente praiana, a marca evoluiu com o mercado e hoje atende diversos nichos, como casual e streetwear. Além disso, possui uma linha de produtos ecologicamente corretos, com camisas e bermudas feitas a partir do reprocessamento de garrafas pet.
A Bahamas Surf Shop é uma marca especializada em moda praia. Além de roupas, também comercializa equipamentos para esportes, como surfe e skate, além de bonés, chinelos, relógios, tênis, entre outros acessórios.
A Cristal Graffiti começou como uma loja de roupas de surfe, no Rio de Janeiro. Mas com o passar do tempo, direcionou seu foco para a moda jovem, conquistando uma fatia maior de mercado. A empresa também criou duas outras marcas: Atol das Rocas e Arte Girls.
A C&A foi fundada em 1841 pelos irmãos holandeses Clemens e August. Suas iniciais deram origem ao nome da marca. No Brasil, tudo começou em 1976, com a inauguração da primeira loja no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. De lá para cá houveram muitas mudanças, mas a filosofia de trabalho continua a mesma – oferecer o melhor da moda por preços acessíveis.

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