Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Hotel"

A Rede de hotéis Ibis faz parte do Grupo Accor, que tem cerca de 3,7 mil estabelecimentos distribuídos por mais de 100 países. Do luxo ao econômico, oferece várias opções para aproveitar a estadia no hotel que faz o seu perfil.

O Bristol faz parte de uma rede de hotéis e, no Espírito Santo, conta com quatro unidades: duas em Vitória, uma em Vila Velha, e outra em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Na Capital, um dos empreendimentos está situado de frente para a praia de Camburi.