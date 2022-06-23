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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Hotel"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:06

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:06
Recall Hotel
Consumidores disseram quais marcas mais lembradas quando se fala em hotel Crédito: Shutterstock
Estabelecimento que presta serviço na área de turismo, de lazer ou de negócios, é mais valorizado quando consegue oferecer conforto e qualidade no atendimento. Boa localização e manutenção da estrutura adequada são itens imprescindíveis para conquistar os clientes.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

2º lugar - Bristol

A Rede de hotéis Ibis faz parte do Grupo Accor, que tem cerca de 3,7 mil estabelecimentos distribuídos por mais de 100 países. Do luxo ao econômico, oferece várias opções para aproveitar a estadia no hotel que faz o seu perfil. 
O Bristol faz parte de uma rede de hotéis e, no Espírito Santo, conta com quatro unidades: duas em Vitória, uma em Vila Velha, e outra em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Na Capital, um dos empreendimentos está situado de frente para a praia de Camburi.

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