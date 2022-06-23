Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Empresa Presente na Comunidade"

O Espírito Santo reúne grandes empresas em diferentes setores e as mais lembradas pelos consumidores atuam nas áreas de mineração, siderurgia e petróleo e gás. São companhias que representam os grandes empreendedores do Estado e do país. Mas como é a relação delas com as comunidades no entorno?
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:
1º lugar - Vale
Inaugurada em 1942 como a estatal Companhia Vale do Rio Doce, a Vale é hoje uma empresa privada que está entre as maiores produtoras de minério de ferro e de níquel no mundo. De telefones celulares a aviões, de estruturas de prédios a moedas, os minérios são matéria-prima para diferentes itens que fazem parte do dia a dia das pessoas. As operações da empresa estão presentes em cerca de 30 países.