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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Empresa Presente na Comunidade"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 02:34

Publicado em 

23 jun 2022 às 02:34
Foto mostra área do Parque Botânico da Vale, em Jardim Camburi, Vitória
Parque Botânico da Vale, em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Arquivo A GAZETA/Divulgação
O Espírito Santo reúne grandes empresas em diferentes setores e as mais lembradas pelos consumidores atuam nas áreas de mineração, siderurgia e petróleo e gás. São companhias que representam os grandes empreendedores do Estado e do país. Mas como é a relação delas com as comunidades no entorno? 
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

1º lugar - Vale

Inaugurada em 1942 como a estatal Companhia Vale do Rio Doce, a Vale é hoje uma empresa privada que está entre as maiores produtoras de minério de ferro e de níquel no mundo. De telefones celulares a aviões, de estruturas de prédios a moedas, os minérios são matéria-prima para diferentes itens que fazem parte do dia a dia das pessoas. As operações da empresa estão presentes em cerca de 30 países.

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