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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Supermercado"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:50

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:50
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2022 está o de Supermercado.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2022 está o de Supermercado. Crédito: Unsplash
Estabelecimentos que reúnem mix de produtos de alimentação, higiene e limpeza, os supermercados, no Espírito Santo, têm criado espaços cada vez mais modernos e funcionais, oferecendo serviços complementares
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2022:

2º lugar - Carone

A história do Extrabom começou em 1978, com a abertura de uma pequena mercearia em Jardim América, Cariacica. Mais tarde, com a formação de importantes parcerias, nasceu a rede de supermercados. Atualmente, o grupo conta com 26 lojas espalhadas pela região metropolitana e Norte do Espírito Santo.
O Perim atua no ramo de supermercados há cerca de quatro décadas. A primeira unidade foi inaugurada em 1982, em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo.
O Grupo Carone nasceu em 1950, sob a chancela do imigrante libanês Nagib Resk Carone. A história do grupo começou com um armarinho, na cidade de Alfredo Chaves e, depois, com um atacado em Cachoeiro de Itapemirim. Em 1970, foi inaugurada uma loja de varejo no centro de Vila Velha e, a partir desse lançamento, a rede se consolidou e expandiu. Hoje, são 10 filiais, todas na Grande Vitória.

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