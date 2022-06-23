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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Empresa de Ônibus"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:09

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:09
Recall - ônibus
Empresa de ônibus estão no Recall 2022 Crédito: Shutterstock
As empresas de ônibus são responsáveis pelo deslocamento dos passageiros de forma confortável e segura para os mais diferentes destinos no Estado e no país.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

3º lugar - GVBus

Fundada no ano de 1946, a Viação Águia Branca foi a primeira empresa do grupo. Segundo a companhia, são cerca de 10 milhões de passageiros transportados por ano, e pelo menos 177 localidades atendidas em 347 linhas interestaduais e intermunicipais. Ao todo, são nove Estados de atuação: Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Rondônia.
O Transcol foi criado na década de 1980 com o objetivo de reformular e reestruturar o serviço de transporte coletivo, interligando os cinco municípios da Grande Vitória através de terminais urbanos. Para dar início ao projeto, foi criada a Companhia de Transportes Urbanos de Vitória (Ceturb-GV), que se tornou a responsável por organizar e gerir os serviços.
Vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas do Espírito Santo (Setop), a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV) foi criada pela lei nº 3.693/84 com o fim específico de desempenhar as funções de competência do Estado, atribuídas pela Constituição Federal (Art. 175) e Estadual (Art. 227), de conceder, planejar, contratar e gerenciar o sistema de transporte público de passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) representa 11 empresas operadoras do Sistema Transcol da Grande Vitória, além de representar cinco consórcios integrantes do transporte metropolitano: os Consórcio Centro Sul e Serra que operam o Serviço Seletivo; o Consórcio Cidadania, responsável pelo planejamento e operação do Serviço Especial Mão-na-Roda; e os consórcios Atlântico Sul e Sudoeste, responsáveis pela operação do Sistema Transcol.

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