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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Arroz"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:03

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:03
Arroz é um alimento que faz parte do dia a dia das famílias
Arroz é um alimento que faz parte do dia a dia das famílias Crédito: Freepik
O arroz é um dos alimentos mais populares e compõe a dieta básica da população brasileira. A iguaria é tão versátil e admirada que acompanha pratos dos mais simples aos sofisticados. 
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2022:

2º lugar - Calafate

O arroz Sepé é da Cooperativa Tritícola Sepeense - Cotrisel. A instituição nasceu da dificuldade de comercialização que os agricultores enfrentavam na década de 1950, na região central do Rio Grande do Sul. Um pequeno grupo se reuniu buscando uma nova forma de vender seus produtos. De lá para cá, a cooperativa foi se adaptando aos ciclos vividos na região, tendo como primeiro produto o trigo. Atualmente, o carro-chefe da empresa é o arroz irrigado.
O arroz Tio João pertence ao grupo Josapar, uma das maiores empresas de produtos alimentícios do país, com origem no Estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, a marca está disponível em pontos de venda por todo o Brasil, além de exportar seus produtos para o mercado internacional.
O arroz Calafate é um dos mais admirados pelos capixabas e pode ser encontrado com facilidade nos principais supermercados do Espírito Santo.

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