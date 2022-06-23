Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Indústria de Vidro"

2º lugar - Blindex

Desde 1984, a empresa trabalha no varejo e, a partir de 1995, com fabricação de uma variedade de vidro. Capixaba, a Viminas atua em toda a região Sudeste e em parte da Bahia produzindo vidros de segurança e outras opções para os mais diversos projetos de construção civil, além das indústrias moveleira e automotiva.

Especializada no setor automotivo de forma ampla, a empresa busca as melhores soluções para os clientes. Comercializam para-brisas, vidros vigias, vidros laterais, película de controle solar, película de segurança, palhetas, faróis, lanternas, lâmpadas, retrovisores, para-choques, entre outros produtos. No Brasil, a Autoglass conta com mais de 70 lojas próprias e pelo menos 900 credenciados.