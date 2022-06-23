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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Indústria de Vidro"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:59

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:59
Indústria do vidro é uma dos segmentos avaliados no Recall de Marcas Rede Gazeta
Indústria do vidro é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas Rede Gazeta Crédito: Pixabay
As empresas que atuam no ramo de vidro são fabricantes do material que pode ter usos diversificados nas residências, nos comércios e nas indústrias. Cada tipo de vidro tem uma determinada finalidade e é preciso tomar cuidados específicos tanto na aplicação, quanto na manutenção.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja os vencedores do segmento no Recall de Marcas 2022:

2º lugar - Blindex

Desde 1984, a empresa trabalha no varejo e, a partir de 1995, com fabricação de uma variedade de vidro. Capixaba, a Viminas atua em toda a região Sudeste e em parte da Bahia produzindo vidros de segurança e outras opções para os mais diversos projetos de construção civil, além das indústrias moveleira e automotiva.
 Especializada no setor automotivo de forma ampla, a empresa busca as melhores soluções para os clientes. Comercializam para-brisas, vidros vigias, vidros laterais, película de controle solar, película de segurança, palhetas, faróis, lanternas, lâmpadas, retrovisores, para-choques, entre outros produtos. No Brasil, a Autoglass conta com mais de 70 lojas próprias e pelo menos 900 credenciados.
A empresa surgiu no ano de 1951, com o nome de Fundação da Santa Lúcia Cristais, em Bom Retiro, em São Paulo. De lá para cá, muitas mudanças aconteceram e a Blindex ficou reconhecida por vender vidro temperado e de segurança, acumulando prêmios e se tornando uma marca de sucesso na indústria brasileira.

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