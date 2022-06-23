Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Indústria de Vidro"

As empresas que atuam no ramo de vidro são fabricantes do material que pode ter usos diversificados nas residências, nos comércios e nas indústrias. Cada tipo de vidro tem uma determinada finalidade e é preciso tomar cuidados específicos tanto na aplicação, quanto na manutenção.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja os vencedores do segmento no Recall de Marcas 2022:
2º lugar - Blindex
Desde 1984, a empresa trabalha no varejo e, a partir de 1995, com fabricação de uma variedade de vidro. Capixaba, a Viminas atua em toda a região Sudeste e em parte da Bahia produzindo vidros de segurança e outras opções para os mais diversos projetos de construção civil, além das indústrias moveleira e automotiva.
Especializada no setor automotivo de forma ampla, a empresa busca as melhores soluções para os clientes. Comercializam para-brisas, vidros vigias, vidros laterais, película de controle solar, película de segurança, palhetas, faróis, lanternas, lâmpadas, retrovisores, para-choques, entre outros produtos. No Brasil, a Autoglass conta com mais de 70 lojas próprias e pelo menos 900 credenciados.
A empresa surgiu no ano de 1951, com o nome de Fundação da Santa Lúcia Cristais, em Bom Retiro, em São Paulo. De lá para cá, muitas mudanças aconteceram e a Blindex ficou reconhecida por vender vidro temperado e de segurança, acumulando prêmios e se tornando uma marca de sucesso na indústria brasileira.