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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Frango"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:13

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:13
Frango faz parte do dia a dia das famílias e é destaque também no Recall de Marcas
Frango faz parte do dia a dia das famílias e é destaque também no Recall de Marcas Crédito: Unsplash
O frango está sempre presente na mesa dos brasileiros acompanhando os mais diferentes pratos. É uma das carnes mais consumidas pela população.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2022:

3º lugar - Uniaves

Sob um rigoroso controle de qualidade, a Kifrango oferece carnes macias e suculentas com sabor e temperos especiais. A marca é da empresa Proteinorte Alimentos S/A, uma das maiores indústrias de alimentos de origem avícola do Estado. Fundada em 1976, conta com um moderno e eficiente parque industrial.
A empresa teve início no ano de 1944 e, de lá para cá, superou os 150 mil pontos de venda no Brasil, oferecendo mais de 300 categorias de produtos. A empresa apresenta-se como a primeira a fazer congelados que facilitam a vida das pessoas. O portfólio contempla diferentes partes do frango. Há embalagens em que a ave já vem cortada, temperada e na medida certa para o preparo.
Com padrão internacional, a Uniaves é uma empresa 100% capixaba, localizada em Castelo, na região Sul do Espírito Santo. Os produtos são comercializados no Brasil e no exterior. Com capacidade física para abater até 160 mil aves por dia, a empresa se tornou uma das mais modernas do setor.

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