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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Cerimonial de Festas"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:04

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:04
Recall cerimonial
Os cerimoniais de festas mais lembrados pelos consumidores estão no Recall de Marcas Crédito: Freepik
Casamentos, aniversários, formaturas. No momento de celebrar, é fundamental escolher com cuidado o espaço onde acontecerá o evento e o serviço que será oferecido, como buffet e decoração. O cerimonial de festas é o palco para as comemorações mais aguardadas da vida de muitas pessoas. Principalmente após a pandemia, já que muitos desses eventos precisaram ser adiados nos últimos dois anos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

3º lugar - Steffen

A história do Le Buffet começou em 1994, com pequenos eventos e coffee break, idealizados e desenvolvidos pelos jovens empreendedores Giovanna Rosa e André Rosa. Em 2003 o casal inaugurou, em Vitória, o primeiro espaço do cerimonial Le Buffet. Atualmente, a empresa é referência em todo o país, principalmente pelo serviço gastronômico.
O cerimonial Casa Di Lucca tem duas casas de festas, ambas em Vila Velha. Ele reúne todos os elementos para tornar uma festa inesquecível. A infraestrutura contempla desde bufê até a decoração, passando por um espaço físico que abriga até 600 pessoas num ambiente agradável, climatizado com ar-condicionado e com amplos jardins e lindos chafarizes.
Localizado na Serra, o Steffen Centro de Eventos promove desde congressos até shows musicais. Com uma arquitetura contemporânea, o espaço permite a montagem do evento no estilo que desejar, aliada à alta qualidade de serviço personalizado. Conta com uma área construída de 5.320 metros quadrados em uma das principais rodovias que corta o município, a ES-010. 

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