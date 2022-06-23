Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Cerimonial de Festas"

3º lugar - Steffen

A história do Le Buffet começou em 1994, com pequenos eventos e coffee break, idealizados e desenvolvidos pelos jovens empreendedores Giovanna Rosa e André Rosa. Em 2003 o casal inaugurou, em Vitória, o primeiro espaço do cerimonial Le Buffet. Atualmente, a empresa é referência em todo o país, principalmente pelo serviço gastronômico.

O cerimonial Casa Di Lucca tem duas casas de festas, ambas em Vila Velha. Ele reúne todos os elementos para tornar uma festa inesquecível. A infraestrutura contempla desde bufê até a decoração, passando por um espaço físico que abriga até 600 pessoas num ambiente agradável, climatizado com ar-condicionado e com amplos jardins e lindos chafarizes.