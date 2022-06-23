Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Cerimonial de Festas"

Casamentos, aniversários, formaturas. No momento de celebrar, é fundamental escolher com cuidado o espaço onde acontecerá o evento e o serviço que será oferecido, como buffet e decoração. O cerimonial de festas é o palco para as comemorações mais aguardadas da vida de muitas pessoas. Principalmente após a pandemia, já que muitos desses eventos precisaram ser adiados nos últimos dois anos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:
3º lugar - Steffen
A história do Le Buffet começou em 1994, com pequenos eventos e coffee break, idealizados e desenvolvidos pelos jovens empreendedores Giovanna Rosa e André Rosa. Em 2003 o casal inaugurou, em Vitória, o primeiro espaço do cerimonial Le Buffet. Atualmente, a empresa é referência em todo o país, principalmente pelo serviço gastronômico.
O cerimonial Casa Di Lucca tem duas casas de festas, ambas em Vila Velha. Ele reúne todos os elementos para tornar uma festa inesquecível. A infraestrutura contempla desde bufê até a decoração, passando por um espaço físico que abriga até 600 pessoas num ambiente agradável, climatizado com ar-condicionado e com amplos jardins e lindos chafarizes.
Localizado na Serra, o Steffen Centro de Eventos promove desde congressos até shows musicais. Com uma arquitetura contemporânea, o espaço permite a montagem do evento no estilo que desejar, aliada à alta qualidade de serviço personalizado. Conta com uma área construída de 5.320 metros quadrados em uma das principais rodovias que corta o município, a ES-010.