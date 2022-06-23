Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Empresa de Vigilância"

A Visel Vigilância e Segurança faz parte do Grupo GPS. O grupo empresarial é referência no mercado de serviços indoor. A GPS desenvolve soluções customizadas para cada cliente, criando resultados crescentes e sustentáveis com uma equipe apaixonada por grandes desafios.

A Prosegur tem mais de 40 anos de história e está presente em 25 Estados do país e no Distrito Federal. Recentemente, passou por um importante processo de expansão internacional, o que levou a empresa ao posto de referência global do setor de segurança privada. A empresa trabalha com três linhas de negócio – Prosegur Alarmes, Prosegur Security e Prosegur Cash.