Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Empresa de Vigilância"

Sentir-se seguro, seja em casa, seja no trabalho, é fundamental. Nesse sentido, empresas de vigilância têm um importante papel para garantir a proteção do patrimônio do contratante. Elas podem atuar tanto em residências e condomínios, quanto em empresas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:
1º lugar - Prosegur
A Visel Vigilância e Segurança faz parte do Grupo GPS. O grupo empresarial é referência no mercado de serviços indoor. A GPS desenvolve soluções customizadas para cada cliente, criando resultados crescentes e sustentáveis com uma equipe apaixonada por grandes desafios.
A Prosegur tem mais de 40 anos de história e está presente em 25 Estados do país e no Distrito Federal. Recentemente, passou por um importante processo de expansão internacional, o que levou a empresa ao posto de referência global do setor de segurança privada. A empresa trabalha com três linhas de negócio – Prosegur Alarmes, Prosegur Security e Prosegur Cash.