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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Empresa de Vigilância"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 02:42

Publicado em 

23 jun 2022 às 02:42
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de empresa de vigilância.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas está o de empresa de vigilância. Crédito: Pixabay
Sentir-se seguro, seja em casa, seja no trabalho, é fundamental. Nesse sentido, empresas de vigilância têm um importante papel para garantir a proteção do patrimônio do contratante. Elas podem atuar tanto em residências e condomínios, quanto em empresas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

1º lugar - Prosegur

A Visel Vigilância e Segurança faz parte do Grupo GPS. O grupo empresarial é referência no mercado de serviços indoor. A GPS desenvolve soluções customizadas para cada cliente, criando resultados crescentes e sustentáveis com uma equipe apaixonada por grandes desafios.
A Prosegur tem mais de 40 anos de história e está presente em 25 Estados do país e no Distrito Federal. Recentemente, passou por um importante processo de expansão internacional, o que levou a empresa ao posto de referência global do setor de segurança privada. A empresa trabalha com três linhas de negócio – Prosegur Alarmes, Prosegur Security e Prosegur Cash.

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