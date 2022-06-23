Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Shopping Center"

2º lugar - Vila Velha

O Shopping Vitória, do Grupo Buaiz, foi inaugurado em junho de 1993. O espaço alia beleza arquitetônica, valorização da paisagem natural e localização privilegiada ao que há de mais moderno em produtos e serviços. No ano de 2002, foi inaugurada a primeira expansão, com ainda mais lojas para atender a um público cada vez mais seleto e exigente. O shopping virou um dos principais pontos de encontro da Capital capixaba.

O Shopping Moxuara faz parte da rede de shoppings da Sá Cavalcante. Foi inaugurado em maio de 2014 para oferecer experiência em compras, lazer e serviços que beneficiam muito a população de Cariacica e regiões próximas. São 45 mil m², mais de 200 lojas, cinco salas de cinema, duas torres comerciais com 842 salas e a maior praça gastronômica do município.