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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Shopping Center"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:48

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:48
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de shopping center.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2022 está o de Shopping Center. Crédito: Freepik
Espaço de lazer, entretenimento e compras, o shopping center é ponto de encontro de muitos capixabas. No Estado, o setor cresceu bastante nos últimos anos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2022:

2º lugar - Vila Velha

O Shopping Vitória, do Grupo Buaiz, foi inaugurado em junho de 1993. O espaço alia beleza arquitetônica, valorização da paisagem natural e localização privilegiada ao que há de mais moderno em produtos e serviços. No ano de 2002, foi inaugurada a primeira expansão, com ainda mais lojas para atender a um público cada vez mais seleto e exigente. O shopping virou um dos principais pontos de encontro da Capital capixaba.
O Shopping Moxuara faz parte da rede de shoppings da Sá Cavalcante. Foi inaugurado em maio de 2014 para oferecer experiência em compras, lazer e serviços que beneficiam muito a população de Cariacica e regiões próximas. São 45 mil m², mais de 200 lojas, cinco salas de cinema, duas torres comerciais com 842 salas e a maior praça gastronômica do município.
O Shopping Vila Velha foi inaugurado em agosto de 2014. Ele é o maior shopping do Espírito Santo, construído em um terreno de 140 mil m². O empreendimento conta com 233 lojas satélites, um hipermercado, praça de alimentação e uma Alameda Gourmet com quatro restaurantes.

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