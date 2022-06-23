Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Diagnóstico por Imagem"

2º lugar - Multimagem

O Multiscan possui unidades em Vitória e Vila Velha. A clínica de diagnóstico por imagem conta com profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração que garantem a seus clientes o melhor da sua especialidade no Espírito Santo. Além disso, foi pioneiro em diversas tecnologias em exames por imagem no Estado.

O Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), localizado em Vitória, agora é uma unidade da Multiscan, mas a marca continua sendo lembrada pelas pessoas.