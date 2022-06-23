Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Diagnóstico por Imagem"

Do já conhecido raio-x até os métodos mais modernos, como a ultrassonografia e a tomografia computadorizada, é indispensável ter confiança na clínica de diagnóstico por imagem na hora de realizar esses procedimentos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:
2º lugar - Multimagem
O Multiscan possui unidades em Vitória e Vila Velha. A clínica de diagnóstico por imagem conta com profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração que garantem a seus clientes o melhor da sua especialidade no Espírito Santo. Além disso, foi pioneiro em diversas tecnologias em exames por imagem no Estado.
O Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), localizado em Vitória, agora é uma unidade da Multiscan, mas a marca continua sendo lembrada pelas pessoas.
Fundada em 1978, a Clínica Radiológica Hélio Ribeiro Santos é uma das pioneiras no serviço de radiodiagnóstico da cidade de Vitória. Ela se destaca por sua qualidade e comprometimento. Em 2007, a clínica investiu na expansão das instalações e se tornou a Multimagem Diagnósticos. Ao longo das últimas quatro décadas, a empresa expandiu tanto a sua área física quanto inovou em tecnologia.