Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Diagnóstico por Imagem"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:30

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:30
Radiografia
Clínica de diagnóstico por imagem é um dos segmentos pesquisados no Recall de Marcas Crédito: Pixabay
Do já conhecido raio-x até os métodos mais modernos, como a ultrassonografia e a tomografia computadorizada, é indispensável ter confiança na clínica de diagnóstico por imagem na hora de realizar esses procedimentos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

2º lugar - Multimagem

O Multiscan possui unidades em Vitória e Vila Velha. A clínica de diagnóstico por imagem conta com profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração que garantem a seus clientes o melhor da sua especialidade no Espírito Santo. Além disso, foi pioneiro em diversas tecnologias em exames por imagem no Estado.
O Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), localizado em Vitória, agora é uma unidade da Multiscan, mas a marca continua sendo lembrada pelas pessoas. 
Fundada em 1978, a Clínica Radiológica Hélio Ribeiro Santos é uma das pioneiras no serviço de radiodiagnóstico da cidade de Vitória. Ela se destaca por sua qualidade e comprometimento. Em 2007, a clínica investiu na expansão das instalações e se tornou a Multimagem Diagnósticos. Ao longo das últimas quatro décadas, a empresa expandiu tanto a sua área física quanto inovou em tecnologia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Recall de Marcas Recall de Marcas 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O USS Nimitz (CVN 68) vai navegar pela costa sul-americana durante a Southern Seas 2026
Porta-aviões nuclear dos EUA virá ao Rio em missão de demonstração
Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares
Vacina da gripe
Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados