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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Loja de Aviamentos"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:24

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:24
recall aviamentos
Lojas de aviamentos estão entre os segmentos avaliados no Recall Crédito: Pixabay
As lojas de aviamentos, ou armarinhos, vendem materiais diversos para costura e artesanato. A oferta de produtos é bem variada, entre as quais se encontram linhas, tecidos, apliques, bordados, agulhas, zíperes e tintas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

1º lugar - Fio a Fio

O Atacado São Paulo foi fundado em 1984. A empresa começou como papelaria e hoje atende cerca de 7 mil clientes por mês, com um mix de mais de 12 mil produtos. Com a experiência de mais de 35 anos de mercado e parcerias com os melhores fornecedores, a marca se dedica a oferecer variedade e as melhores oportunidades de negócio para o cliente.
A história da Central de Aviamentos começou em 1989, em um pequeno espaço de 100 metros quadrados, oferecendo insumos para a produção de artesanato e aviamentos. O sucesso levou à ampliação do espaço e, em outubro de 2010, a empresa mudou para uma loja de 1.100 metros quadrados, e agora atua nos mais variados nichos de mercado: artesanato, descartáveis, presentes, utilidades do lar e artigos de festa, para atacado e varejo.
O Armarinho Celga foi inaugurado nos anos 1970, em Vitória, pelo empresário Paulo Celga, que dedicou sua vida ao empreendimento. Além de produtos para artesanato, costura e decoração, também abre seu espaço para cursos e workshops no Espaço de Arte Celga.
A Fio a Fio é uma tradicional empresa no Estado que vende aviamentos em geral. Com uma grande variedade de produtos, a marca também aceita pedidos pela internet e envia para todo o país.

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