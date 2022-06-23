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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Loja de Artigos Para Festas"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:07

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:07
Lojas de artigos para festas estão no Recall de Marcas
Lojas de artigos para festas estão no Recall de Marcas Crédito: Freepik
Festejar requer planejamento, e a atenção aos detalhes faz toda a diferença. A facilidade de encontrar todos os itens num só lugar pode facilitar a vida de quem planeja o evento.  É preciso listar tudo o que vai ser utilizado e, sobretudo, saber onde comprar. Além do melhor preço, os clientes também buscam por atendimento de qualidade e variedade de produtos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

2º lugar - Colibri Festas

A Colmeia das Festas reúne os mais variados artigos para festas em um único espaço. Na loja é possível encontrar desde descartáveis até fantasias e doces. Além disso, ainda é possível se profissionalizar com os cursos, como confeitaria e decoração, que são ministrados dentro da loja. A Colmeia tem unidades em Cariacica e em Vila Velha.
Com os mais diversos itens para tornar seu evento inesquecível, a Colibri Festas vem conquistando, ano após ano, a fidelização do consumidor. Conta com quatro unidades no Espírito Santo: Cariacica, Guarapari, Vila Velha e Vitória.

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