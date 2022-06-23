Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Loja de Artigos Para Festas"

Festejar requer planejamento, e a atenção aos detalhes faz toda a diferença. A facilidade de encontrar todos os itens num só lugar pode facilitar a vida de quem planeja o evento. É preciso listar tudo o que vai ser utilizado e, sobretudo, saber onde comprar. Além do melhor preço, os clientes também buscam por atendimento de qualidade e variedade de produtos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:
2º lugar - Colibri Festas
A Colmeia das Festas reúne os mais variados artigos para festas em um único espaço. Na loja é possível encontrar desde descartáveis até fantasias e doces. Além disso, ainda é possível se profissionalizar com os cursos, como confeitaria e decoração, que são ministrados dentro da loja. A Colmeia tem unidades em Cariacica e em Vila Velha.
Com os mais diversos itens para tornar seu evento inesquecível, a Colibri Festas vem conquistando, ano após ano, a fidelização do consumidor. Conta com quatro unidades no Espírito Santo: Cariacica, Guarapari, Vila Velha e Vitória.