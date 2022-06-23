Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Loja de Tintas"

2º lugar - Tinbol

A Politintas foi fundada e atua no segmento de tintas imobiliárias, industriais e automotivas, além de material para pintura, ferramentas e outros artigos para decoração e manutenção do lar. Atualmente, as tintas podem ser encontradas nas lojas próprias da marca e nos canais virtuais.

A história da Suvinil começou em 1961, em São Paulo, com a Super, uma fabricante de tintas automotivas. Seu fundador, Olócio Bueno, viu a empresa crescer e decidiu apostar em produtos imobiliários, com uma tinta à base de látex sintético, conhecida popularmente como vinil. Em 1969, nasceu a Suvinil como conhecemos. Hoje os produtos estão presentes nas principais lojas de tintas do país.