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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Loja de Tintas"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:13

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:13
Mulher pintando parede; decoração; pintura
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas está o de loja de tintas. Crédito: Divulgação/iStock
 Das mais claras aos tons mais escuros, com brilho ou foscas, as cores reproduzem personalidade e dão vida ao ambiente. Para ter a mais variada paleta, e também acessórios para a pintura, uma boa loja de tintas é o lugar ideal.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

2º lugar - Tinbol

A Politintas foi fundada e atua no segmento de tintas imobiliárias, industriais e automotivas, além de material para pintura, ferramentas e outros artigos para decoração e manutenção do lar. Atualmente, as tintas podem ser encontradas nas lojas próprias da marca e nos canais virtuais.
A história da Suvinil começou em 1961, em São Paulo, com a Super, uma fabricante de tintas automotivas. Seu fundador, Olócio Bueno, viu a empresa crescer e decidiu apostar em produtos imobiliários, com uma tinta à base de látex sintético, conhecida popularmente como vinil. Em 1969, nasceu a Suvinil como conhecemos. Hoje os produtos estão presentes nas principais lojas de tintas do país.
Desde 1974 no mercado capixaba, foi a primeira empresa a se especializar no segmento de tintas no Espírito Santo. A Tinbol surgiu do sonho dos empresários Lesio Contarini, Antônio Bressan, Milton Magnago e Carlos Alberto Ribeiro. A marca hoje tem quatro lojas espalhadas por Cariacica, Vitória e Vila Velha.

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