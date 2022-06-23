Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Farmácia de Manipulação"

As farmácias de manipulação são estabelecimentos onde fórmulas são manipuladas e preparadas de maneira personalizada, conforme as receitas prescritas por profissionais da área da saúde. Conhecer a história e a reputação desses locais dá mais segurança ao cliente na hora de contratar o serviço.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:
3º lugar - Farmes
A farmácia Mônica possui lojas na Grande Vitória, Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim, tem laboratório próprio, e atua nas áreas de drogaria e manipulação. Dispõe de uma central de televendas que entrega na sua casa ou empresa, em compras feitas por telefone ou aplicativo.
A farmácia Alquimia foi fundada em outubro de 1989 pelo farmacêutico Júlio Cezar Campagnaro, cuja ideia era implantar um novo conceito de prestação de serviços de manipulação e drogaria num mesmo estabelecimento. Os laboratórios da empresa seguem rigorosamente todas as normas das boas práticas de manipulação.
A Rede Farmes nasceu em 1997 com o objetivo de agregar lojas com potencial competitivo para oferecer aos clientes uma opção atraente de compras de medicamentos. Os seus associados se unem sob essa bandeira, para efetuar negociações em conjunto. A Rede Farmes tem dezenas de farmácias espalhadas pelo Estado, atuando principalmente na Grande Vitória e no Sul do Espírito Santo.