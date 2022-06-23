Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Farmácia de Manipulação"

3º lugar - Farmes

A farmácia Mônica possui lojas na Grande Vitória, Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim, tem laboratório próprio, e atua nas áreas de drogaria e manipulação. Dispõe de uma central de televendas que entrega na sua casa ou empresa, em compras feitas por telefone ou aplicativo.

A farmácia Alquimia foi fundada em outubro de 1989 pelo farmacêutico Júlio Cezar Campagnaro, cuja ideia era implantar um novo conceito de prestação de serviços de manipulação e drogaria num mesmo estabelecimento. Os laboratórios da empresa seguem rigorosamente todas as normas das boas práticas de manipulação.