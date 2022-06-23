Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Escola Particular"

2º lugar - Salesiano

A história do Darwin começa a partir da associação de um grupo de professores, em meados de 1989. Nos primeiros anos, a instituição funcionou em imóveis alugados em Vitória e em Vila Velha. Naquela época, a escola oferecia apenas vagas de 3º ano e de pré-vestibular. Atualmente, dispõe de turmas para toda a educação básica, do infantil ao ensino médio.

O Serviço Social da Indústria (Sesi) atende alunos da educação infantil ao ensino médio em escolas com estrutura diferenciada e metodologias inovadoras. Os alunos da rede desenvolvem diversas atividades integradas de esporte, lazer, cultura e educação, o que proporciona socialização e vivência entre os estudantes.