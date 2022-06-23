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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Instituição Particular de Ensino Superior"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:58

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:58
Instituição de ensino superior foram lembradas no Recall de Marcas Rede Gazeta
Instituições de ensino superior foram lembradas no Recall de Marcas Rede Gazeta Crédito: Pixabay
Fazer o ensino superior em uma instituição com qualidade educacional pode ser o diferencial no currículo. Além disso, as experiências vividas, como aulas práticas em campo e laboratoriais, e a equipe pedagógica contribuem para a formação do aluno para além das exigências do mercado. No Espírito Santo, muitas instituições particulares se dedicam a garantir uma educação formal qualificada
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

3º lugar - Multivix

A UVV é a primeira e única universidade particular do Espírito Santo. Sua história começa em abril de 1974, quando o professor Aly da Silva fundou a Sociedade Educacional do Espírito Santo (Sedes), atual mantenedora da instituição. Foram várias etapas, investindo na equipe, em estrutura e inovação para que, em dezembro de 2011, conquistasse a credencial de universidade. 
A Faesa foi fundada em 1972 por Antário Alexandre Theodoro e Waldeth Nunes Theodoro. Inicialmente, ofertava apenas o curso de Administração, no centro de Vitória. Em 1976 a faculdade mudou-se para onde é a sua sede atual, na Ilha de Monte Belo, e já dispõe de mais de 30 cursos.
A Faculdade Multivix possui campi em Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória, além de diversos polos de Ensino a Distância (EAD). Está presente no mercado capixaba há 20 anos, destacando-se pela oferta de cursos nas quatro áreas do conhecimento: agrárias, humanas, saúde e exatas.

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