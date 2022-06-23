Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Loja de Material Elétrico"

2º lugar - Casas Bahia

A Eletromil Comercial atua no Espírito Santo desde 1984, com linha completa de material elétrico industrial, rural e comercial, com especialidade em condutores elétricos e painéis. De uma loja de materiais elétricos, a Eletromil transformou-se em um sólido grupo de empresas e dispõe de frota de caminhões próprios, para atender os clientes com agilidade.

A Sipolatti foi fundada pelo empresário Aristides Sipolatti há quase 70 anos, em Paul, no município de Vila Velha. A primeira filial foi aberta cerca de duas décadas depois, em Bela Aurora, Cariacica, e hoje tem unidades em diversos municípios capixabas. Além dos produtos que comercializa, é famosa também por diversas campanhas, como a do "7 às 7 Sipolatti".

Fundada há 17 anos, na Serra, com uma infraestrutura menor, a loja foi crescendo ao longo do tempo e, hoje, está em um espaço mais amplo e sofisticado, onde oferece uma variedade de mais de 1.650 tipos de luminárias. São dois sócios do empreendimento, que busca trazer sempre lançamentos, seguindo as tendências do mercado.

A marca D&D pertencia ao grupo capixaba Dadalto. Mesmo fora do mercado, ainda está presente na memória dos capixabas.