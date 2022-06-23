Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Loja de Material Elétrico"

Uma parte importante da obra é a escolha do material elétrico. Da fiação aos disjuntores, na hora de comprar a palavra-chave é segurança. É essa garantia que os clientes buscam em lojas do setor, assim como qualidade de produtos e atendimento
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:
2º lugar - Casas Bahia
A Eletromil Comercial atua no Espírito Santo desde 1984, com linha completa de material elétrico industrial, rural e comercial, com especialidade em condutores elétricos e painéis. De uma loja de materiais elétricos, a Eletromil transformou-se em um sólido grupo de empresas e dispõe de frota de caminhões próprios, para atender os clientes com agilidade.
A Sipolatti foi fundada pelo empresário Aristides Sipolatti há quase 70 anos, em Paul, no município de Vila Velha. A primeira filial foi aberta cerca de duas décadas depois, em Bela Aurora, Cariacica, e hoje tem unidades em diversos municípios capixabas. Além dos produtos que comercializa, é famosa também por diversas campanhas, como a do "7 às 7 Sipolatti".
Fundada há 17 anos, na Serra, com uma infraestrutura menor, a loja foi crescendo ao longo do tempo e, hoje, está em um espaço mais amplo e sofisticado, onde oferece uma variedade de mais de 1.650 tipos de luminárias. São dois sócios do empreendimento, que busca trazer sempre lançamentos, seguindo as tendências do mercado.
A marca D&D pertencia ao grupo capixaba Dadalto. Mesmo fora do mercado, ainda está presente na memória dos capixabas.
A Casas Bahia tem mais de 60 anos de atuação no mercado nacional. A rede comercializa eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e utilidades domésticas. A marca é administrada pela Via Varejo, companhia com ações negociadas na BMFBovespa. A sede administrativa está localizada em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. A empresa tem atualmente cerca de 50 mil funcionários em 750 lojas distribuídas por 20 Estados.