Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Operadora de Telefonia/Internet"

Com o avanço da tecnologia, o celular é praticamente uma extensão do nosso corpo. Estamos conectados a maior parte do tempo. Esse movimento já era presente na sociedade, mas foi ainda mais acelerado com a pandemia. Com a necessidade do isolamento social, muitas pessoas passaram a trabalhar e estudar de casa. Mas para que os compromissos on-line permaneçam firmes, ter uma boa internet é fundamental. Para usufruir de todas essas ferramentas digitais, ter uma boa operadora de telefonia/internet faz a diferença.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2022:
3º lugar - Claro
A empresa teve início no mercado de telefonia no ano de 2003. Em 2010, entrou para o grupo Telefônica, um dos maiores do ramo no mundo. Em 2013, lançou o 4G e, em 2016, com a mudança da GVT para Vivo, ampliou a oferta de serviços incluindo telefonia móvel, fixa, internet, HDTV, aplicativos e serviços digitais.
Em 1998, foi criado o grupo Telemar. A Oi, marca da corporação, teve início em 2002. Oferece serviços de telefonia fixa e móvel, banda larga, TV por assinatura, transmissão de dados e provedor de internet, além de vários outros serviços corporativos e de atacado, como o de rede de transporte e o backbone internacional.
A marca começou a atuar no Brasil no ano de 2003. Em 2007, lançou o 3G como pioneira no país. Em 2011, junto à NET e à Embratel, lançou o primeiro produto do mercado que combinava serviços de TV por assinatura, telefone fixo, celular e internet.