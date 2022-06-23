Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Operadora de Telefonia/Internet"

Com o avanço da tecnologia, o celular é praticamente uma extensão do nosso corpo. Estamos conectados a maior parte do tempo. Esse movimento já era presente na sociedade, mas foi ainda mais acelerado com a pandemia. Com a necessidade do isolamento social, muitas pessoas passaram a trabalhar e estudar de casa. Mas para que os compromissos on-line permaneçam firmes, ter uma boa internet é fundamental. Para usufruir de todas essas ferramentas digitais, ter uma boa operadora de telefonia/internet faz a diferença.