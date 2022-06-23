Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Padaria"

Com uma diversidade de produtos, as padarias fazem parte do dia a dia das pessoas. Crédito: Freepik

Padaria já deixou há muito tempo de ser apenas sinônimo de pão fresquinho. Hoje, ocupa um espaço muito maior no dia a dia dos capixabas, com uma diversificada oferta de produtos.

Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2022: