Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Padaria"

Padaria já deixou há muito tempo de ser apenas sinônimo de pão fresquinho. Hoje, ocupa um espaço muito maior no dia a dia dos capixabas, com uma diversificada oferta de produtos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2022:
2º lugar - Monte Líbano
A Monza nasceu em 1983, quando a primeira padaria do grupo foi adquirida em Vitória. Devido ao crescimento da marca, um projeto de centralização da produção da empresa começou a ser desenvolvido.
A Padaria Monte Líbano faz parte do cotidiano dos capixabas há mais de 55 anos. A tradição familiar e a qualidade dos produtos fabricados pelo estabelecimento são suas principais marcas.