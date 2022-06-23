Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Clínica Odontológica"

2º lugar - Sorriso

A Sorridents pertence ao Grupo Salus Participações e é considerada uma das mais conceituadas redes de clínicas odontológicas do mundo. Fundada em 1995, a Sorridents nasceu com o objetivo de possibilitar a todos o direito fundamental de sorrir.

A Confederação Nacional das Cooperativas Médicas – Unimed do Brasil foi fundada em 28 de novembro de 1975 para ser a representante institucional das cooperativas Unimed.

A Samp Assistência Médica foi fundada em 1986, em São Paulo. A empresa começou a atuar no Espírito Santo em 1991 e, logo nos dois primeiros anos, conquistou 14 mil clientes.

No mercado há mais de 18 anos, o Centro Odontológico Betel (COB), idealizado pela cirurgiã-dentista e gestora Ana Cláudia Migliorini, oferece tratamentos em diversas especialidades, como endodontia, ortodontia, periodontia, implantodontia e odontopediatria. São mais de 10 unidades, em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim.

O grupo OdontoPrev foi fundado em 1987 por um grupo de cirurgiões-dentistas, com o objetivo de oferecer soluções completas e de alta qualidade em assistência odontológica. Hoje, o grupo é formado por diversas empresas e marcas. Com mais de 100 mil empresas clientes e mais de 7 milhões de beneficiários, o Grupo OdontoPrev é líder do segmento de Assistência Odontológica. Está presente em mais de 2.600 municípios de todas as regiões do país e conta com mais de 29 mil credenciados.