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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Clínica Odontológica"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:02

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:02
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas está o de clínica odontológica.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas está o de clínica odontológica. Crédito: Pixabay
Cuidar do sorriso é uma das iniciativas que interfere na qualidade de vida. Afinal, além da estética, a saúde bucal interfere no bem-estar e até mesmo na prevenção de doenças. Clínicas odontológicas são alternativas que oferecem serviços para diferentes públicos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

2º lugar - Sorriso

A Sorridents pertence ao Grupo Salus Participações e é considerada uma das mais conceituadas redes de clínicas odontológicas do mundo. Fundada em 1995, a Sorridents nasceu com o objetivo de possibilitar a todos o direito fundamental de sorrir.
A Confederação Nacional das Cooperativas Médicas – Unimed do Brasil foi fundada em 28 de novembro de 1975 para ser a representante institucional das cooperativas Unimed.
A Samp Assistência Médica foi fundada em 1986, em São Paulo. A empresa começou a atuar no Espírito Santo em 1991 e, logo nos dois primeiros anos, conquistou 14 mil clientes.
No mercado há mais de 18 anos, o Centro Odontológico Betel (COB), idealizado pela cirurgiã-dentista e gestora Ana Cláudia Migliorini, oferece tratamentos em diversas especialidades, como endodontia, ortodontia, periodontia, implantodontia e odontopediatria. São mais de 10 unidades, em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim. 
O grupo OdontoPrev foi fundado em 1987 por um grupo de cirurgiões-dentistas, com o objetivo de oferecer soluções completas e de alta qualidade em assistência odontológica. Hoje, o grupo é formado por diversas empresas e marcas. Com mais de 100 mil empresas clientes e mais de 7 milhões de beneficiários, o Grupo OdontoPrev é líder do segmento de Assistência Odontológica. Está presente em mais de 2.600 municípios de todas as regiões do país e conta com mais de 29 mil credenciados.
A marca ficou entre as mais lembradas do segmento no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta.

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