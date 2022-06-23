Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Curso Técnico Profissionalizante"

3º lugar - Ifes

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) é um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina. Desde sua criação, em 1942, já formou mais de 73 milhões de trabalhadores em 28 áreas da indústria, desde a iniciação profissional até a graduação e pós-graduação tecnológica.

O Centro de Desenvolvimento Técnico (Cedtec) é uma rede de escolas técnicas criada em 2003 no Espírito Santo. A instituição atua fortemente na formação profissional oferecendo cursos técnicos, pós-técnicos e cursos de qualificação nas modalidades presencial e a distância (EAD).