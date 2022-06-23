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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Curso Técnico Profissionalizante"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:54

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:54
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de curso técnico profissionalizante.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2022 está o de Curso Técnico Profissionalizante. Crédito: Pixabay
A necessidade de uma formação mais rápida e focada em uma área de atuação faz com que muitas pessoas optem pelo curso técnico profissionalizante. Além disso, em alguns casos, eles são a porta de entrada para o emprego, já que muitas empresas avaliam os profissionais técnicos como ideais para ocupar seus quadros.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2022:

3º lugar - Ifes

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) é um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina. Desde sua criação, em 1942, já formou mais de 73 milhões de trabalhadores em 28 áreas da indústria, desde a iniciação profissional até a graduação e pós-graduação tecnológica.
O Centro de Desenvolvimento Técnico (Cedtec) é uma rede de escolas técnicas criada em 2003 no Espírito Santo. A instituição atua fortemente na formação profissional oferecendo cursos técnicos, pós-técnicos e cursos de qualificação nas modalidades presencial e a distância (EAD).
Desde a criação da Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo, em 1909, até a transformação em Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), a instituição é uma referência em educação no país. O instituto oferece de cursos técnicos a mestrados e possui cerca de 36 mil alunos.

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Recall de Marcas Educação Mercado de trabalho Curso Técnico Profissionalizante Recall de Marcas 2022
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