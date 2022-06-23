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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Loja de Ferragens"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:10

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:10
Lojas de ferragens são lembradas pelo consumidor no Recall de Marcas
Lojas de ferragens são lembradas pelo consumidor no Recall de Marcas Crédito: Freepik
Ferragens são imprescindíveis para sustentar as estruturas do imóvel, não importa o tamanho da obra. Encontra uma loja de referência na área dá mais segurança e tranquilidade ao consumidor.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

1º lugar - Casa do Serralheiro

A Distriferro começou como uma pequena empresa, em 1994, inicialmente na garagem de seu fundador, Alexandre Alves Barbosa. Apesar das dificuldades econômicas enfrentadas por todo o país na época, a empresa foi crescendo à medida que o Brasil se recuperava economicamente. Em 1998, a empresa encontrou a sede onde até hoje está localizada, em Cobilândia, Vila Velha.
 Do grupo Bremenkamp, a Casa do Serralheiro foi fundada em 2010, em Cariacica. A empresa começou suas atividades com seis colaboradores que acreditaram na visão empreendedora dos dois sócios, Bárbara e Brendo Bremenkamp. Hoje, está presente na Grande Vitória e no interior do Estado.

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