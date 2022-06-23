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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Linguiça, Mortadela e Outros Embutidos"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:17

Lara Rosado

Lara Rosado

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:17
A carne suína é uma das bases para a produção de embutidos
A carne suína é a base para a produção de embutidos Crédito: Unsplash
Linguiça, mortadela e outros embutidos compõem um dos segmentos analisados na pesquisa do Recall de Marcas da Rede Gazeta. Os produtos são populares e estão constantemente presentes na alimentação das pessoas. 
A pesquisa do Recall é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

3º - Perdigão

Inaugurada no ano de 1987, a Cofril abate todo mês cerca de 15 mil bovinos e suínos, tanto como prestação de serviço quanto para consumo na indústria. São mais de 120 itens reconhecidos pela variedade, qualidade e sabor inconfundíveis. Carnes suínas in natura, temperadas e defumadas, ingredientes para feijoada, bacon e outros defumados.
A empresa teve início no ano de 1944 e, de lá para cá, superou os 150 mil pontos de venda no Brasil, oferecendo mais de 300 categorias de produtos. A empresa apresenta-se como a primeira a fazer congelados que facilitam a vida das pessoas. O portfólio contempla diferentes partes do frango. Há embalagens em que a ave já vem cortada, temperada e na medida certa para o preparo.
O primeiro frigorífico da empresa foi inaugurado em 1956, na cidade de Seara, em Santa Catarina. A marca trabalha para oferecer produtos que levam praticidade, confiança e inovação para a mesa dos consumidores. Sempre investindo em tecnologia e qualidade, a empresa cresce ano após ano e hoje é uma das maiores produtoras de alimentos do país.
A empresa surgiu no ano de 1934, quando descendentes de duas famílias de imigrantes italianos abrem um pequeno negócio que, ao longo dos anos, passou a ser um dos maiores complexos agroindustriais do mundo. De lá para cá, a linha de produtos tornou-se parte da tradição das famílias brasileiras.

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