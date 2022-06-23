Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Loja de Material de Construção"

2º lugar - Rede Constrular

A rede de lojas de material de construção tem mais de 10 anos de mercado. Além do Espírito Santo, hoje está presente nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco.

A história da Bremenkamp começou em 1987, no município de Cariacica. Hoje, com loja também na Serra, oferece uma enorme variedade de soluções em produtos da base até o acabamento da obra.

A Rede Construbom nasceu em Vitória (ES) e está se expandindo para todo o Espírito Santo. Atualmente, possui 50 lojas associadas, com um mix completo de produtos de materiais para construção. A marca tem como objetivo oferecer preços competitivos e justos para o consumidor capixaba.

A marca D&D pertencia ao grupo capixaba Dadalto. Mesmo fora do mercado, ainda está presente na memória dos capixabas.

A Dalla Bernardina é uma empresa familiar, originária de Colatina, na região Noroeste do Estado. Com uma grande variedade de produtos, a marca possui diferentes departamentos como Lar e Lazer com itens de cozinha, utilidades domésticas, objetos de decoração, além das seções de revestimentos e iluminação.