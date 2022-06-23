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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Loja de Material de Construção"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:11

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:11
Consumidores apontam as lojas de material de construção mais lembradas
Consumidores apontam as lojas de material de construção mais lembradas Crédito: Shutterstock
Na hora de reformar ou construir, garantir variedade de produtos com os melhores preços é fundamental para as empresas que atuam no setor. Sem esquecer, é claro, de acompanhar as tendências do mercado, em relação a materiais, cores e texturas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

2º lugar - Rede Constrular

A rede de lojas de material de construção tem mais de 10 anos de mercado. Além do Espírito Santo, hoje está presente nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco.
 A história da Bremenkamp começou em 1987, no município de Cariacica. Hoje, com loja também na Serra, oferece uma enorme variedade de soluções em produtos da base até o acabamento da obra. 
A Rede Construbom nasceu em Vitória (ES) e está se expandindo para todo o Espírito Santo. Atualmente, possui 50 lojas associadas, com um mix completo de produtos de materiais para construção. A marca tem como objetivo oferecer preços competitivos e justos para o consumidor capixaba.
A marca D&D pertencia ao grupo capixaba Dadalto. Mesmo fora do mercado, ainda está presente na memória dos capixabas.
A Dalla Bernardina é uma empresa familiar, originária de Colatina, na região Noroeste do Estado. Com uma grande variedade de produtos, a marca possui diferentes departamentos como Lar e Lazer com itens de cozinha, utilidades domésticas, objetos de decoração, além das seções de revestimentos e iluminação.
A Rede Constrular surgiu da união de lojistas do mesmo segmento para negociar produtos em grupo e, assim, garantir com os fornecedores melhores preços aos clientes. Atualmente, são mais de 20 lojas em todo o Espírito Santo.

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