Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Loja de Iluminação"

Para compor a decoração de um ambiente, o ideal é também pensar na iluminação. Isso porque ela interfere na sensação que o espaço transmite. Atualmente, há diferentes tendências no mercado. Uma loja que tenha um atendimento de qualidade pode ajudar para que a escolha certa seja feita.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:
2º - Mil Lâmpadas
Fundada há 17 anos, na Serra, com uma infraestrutura menor, a loja foi crescendo ao longo do tempo e, hoje, está em um espaço mais amplo e sofisticado, onde oferece uma variedade de mais de 1.650 tipos de luminárias. São dois sócios do empreendimento, que busca trazer sempre lançamentos, seguindo as tendências do mercado.
A Eletromil Comercial atua no Espírito Santo desde 1984, com linha completa de material elétrico industrial, rural e comercial, com especialidade em condutores elétricos e painéis. De uma loja de materiais elétricos, a Eletromil transformou-se em um sólido grupo de empresas e dispõe de frota de caminhões próprios, para atender os clientes com agilidade.
Empresa do Grupo Eletromil, a Avanti Iluminação foi inaugurada em 1998. Instalada próxima às outras empresas do grupo, na avenida Leitão da Silva, em Vitória, 1.500m2 de estoque e 500m2 de Show-room, sendo especializada em iluminação decorativa.
Aberta em 2018, em Vila Velha, a loja é o resultado do sonho de dois irmãos, com experiência de mais de 20 anos no ramo da iluminação, com a proposta de oferecer as melhores soluções luminotécnica a um preço acessível. Comercializa lustres, luminárias e lâmpadas, entre outros, e a atua também no e-commerce.
Localizada no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha, a loja é especializada em materiais elétricos e hidráulicos, para quem vai reformar ou construir.
Fundada em 1988, a loja de materiais de iluminação e materiais elétricos está localizada na avenida Leitão da Silva, em Vitória, e tem um variado mix de produtos, como lâmpadas LED, pendentes, lustres, plafons e spots