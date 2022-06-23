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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Loja de Iluminação"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:42

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:42
Uma loja que tenha um atendimento de qualidade pode ajudar para que a escolha da iluminação certa seja feita.
Uma loja que tenha um atendimento de qualidade pode ajudar para que a escolha da iluminação certa seja feita. Crédito: Unsplash
Para compor a decoração de um ambiente, o ideal é também pensar na iluminação. Isso porque ela interfere na sensação que o espaço transmite. Atualmente, há diferentes tendências no mercado. Uma loja que tenha um atendimento de qualidade pode ajudar para que a escolha certa seja feita.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

2º - Mil Lâmpadas

Fundada há 17 anos, na Serra, com uma infraestrutura menor, a loja foi crescendo ao longo do tempo e, hoje, está em um espaço mais amplo e sofisticado, onde oferece uma variedade de mais de 1.650 tipos de luminárias. São dois sócios do empreendimento, que busca trazer sempre lançamentos, seguindo as tendências do mercado.
A Eletromil Comercial atua no Espírito Santo desde 1984, com linha completa de material elétrico industrial, rural e comercial, com especialidade em condutores elétricos e painéis. De uma loja de materiais elétricos, a Eletromil transformou-se em um sólido grupo de empresas e dispõe de frota de caminhões próprios, para atender os clientes com agilidade.
Empresa do Grupo Eletromil, a Avanti Iluminação foi inaugurada em 1998. Instalada próxima às outras empresas do grupo, na avenida Leitão da Silva, em Vitória, 1.500m2 de estoque e 500m2 de Show-room, sendo especializada em iluminação decorativa.
Aberta em 2018, em Vila Velha, a loja é o resultado do sonho de dois irmãos, com experiência de mais de 20 anos no ramo da iluminação, com a proposta de oferecer as melhores soluções luminotécnica a um preço acessível. Comercializa lustres, luminárias e lâmpadas, entre outros, e a atua também no e-commerce.
Localizada no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha, a loja é especializada em materiais elétricos e hidráulicos, para quem vai reformar ou construir.
Fundada em 1988, a loja de materiais de iluminação e materiais elétricos está localizada na avenida Leitão da Silva, em Vitória, e tem um variado mix de produtos, como lâmpadas LED, pendentes, lustres, plafons e spots

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