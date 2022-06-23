Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento "Loja de Iluminação"

2º - Mil Lâmpadas

Fundada há 17 anos, na Serra, com uma infraestrutura menor, a loja foi crescendo ao longo do tempo e, hoje, está em um espaço mais amplo e sofisticado, onde oferece uma variedade de mais de 1.650 tipos de luminárias. São dois sócios do empreendimento, que busca trazer sempre lançamentos, seguindo as tendências do mercado.

A Eletromil Comercial atua no Espírito Santo desde 1984, com linha completa de material elétrico industrial, rural e comercial, com especialidade em condutores elétricos e painéis. De uma loja de materiais elétricos, a Eletromil transformou-se em um sólido grupo de empresas e dispõe de frota de caminhões próprios, para atender os clientes com agilidade.

Empresa do Grupo Eletromil, a Avanti Iluminação foi inaugurada em 1998. Instalada próxima às outras empresas do grupo, na avenida Leitão da Silva, em Vitória, 1.500m2 de estoque e 500m2 de Show-room, sendo especializada em iluminação decorativa.

Aberta em 2018, em Vila Velha, a loja é o resultado do sonho de dois irmãos, com experiência de mais de 20 anos no ramo da iluminação, com a proposta de oferecer as melhores soluções luminotécnica a um preço acessível. Comercializa lustres, luminárias e lâmpadas, entre outros, e a atua também no e-commerce.

Localizada no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha, a loja é especializada em materiais elétricos e hidráulicos, para quem vai reformar ou construir.