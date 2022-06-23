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Recall de Marcas 2022: confira as vencedoras no segmento “Joalheria"

Pesquisa realizada pela Futura Inteligência completa 30 anos, revelando as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:14

Publicado em 

23 jun 2022 às 01:14
Recall joalheria
Joalherias estão na memória dos consumidores Crédito: Pixabay
Do primeiro pingente comprado para um recém-nascido, até as alianças de casamento, as joias carregam consigo lembranças e sentimentos de momentos especiais. Atender à necessidade do cliente tornando um presente em algo singular e especial é um dos principais desafios das joalherias.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:

3º lugar - Rommanel

Há 27 anos no mercado de acessórios, semijoias, relógios e joias, a empresa foi fundada na cidade de Cariacica. Após uma dificuldade pessoal, a empresária Etania Lira se tornou revendedora de semijoias para sustentar suas filhas. O negócio cresceu e, hoje, administra lojas espalhadas pela Grande Vitória. 
A primeira joalheria foi inaugurada em 1958 por Jadyr da Silva Primo. A qualidade no atendimento e nos produtos ofertados são os principais motivos da marca estar presente há mais de meio século no mercado capixaba. A Joalheria Primo se orgulha em dizer que traduz sentimentos em forma de joias e relógios. A loja está localizada no Centro de Vitória. 
 Fundada em 1962, uma loja familiar abria suas portas no centro de São Paulo, com o compromisso de oferecer joias criadas com o mesmo cuidado com que os antigos ourives faziam peças exclusivas e eternas. Foi assim que surgiu a Vivara e, desde então, suas criações conquistaram cada vez mais espaço no mercado. 
A joalheria Oswaldo Moscon já tem mais de 70 anos de tradição. Com duas lojas, em Vitória e Vila Velha, virou sinônimo de grife devido ao estilo único e também da qualidade apresentada aos clientes.
Há mais de 30 anos a Rommanel oferece beleza e autoestima através de suas joias folheadas. Possui uma linha diversificada com mais de 3 mil modelos, onde o consumidor encontra joias para todos os momentos.

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