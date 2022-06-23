Recall de Marcas 2022: veja as vencedoras no segmento “Empresa que Apoia a Diversidade"

Inaugurada em 1942 como a estatal Companhia Vale do Rio Doce, a Vale é hoje uma empresa privada que está entre as maiores produtoras de minério de ferro e de níquel no mundo. De telefones celulares a aviões, de estruturas de prédios a moedas, os minérios são matéria-prima para diferentes itens que fazem parte do dia a dia das pessoas. As operações da empresa estão presentes em cerca de 30 países. Desde 2019, a empresa está em uma jornada de transformação cultural, em que a inclusão e a diversidade ganharam uma importância central como aliados na busca da sustentabilidade de seu negócio. Para a aplicação dessa estratégia, a Vale definiu cinco prioridades com o propósito de se tornar uma empresa inclusiva: Gênero, LGBTQIA+, Diversidade étnico- racial, Pessoas com Deficiência e Talento Local.