Recall de Marcas 2022: veja as vencedoras no segmento “Empresa que Apoia a Diversidade"

Empresas, cada dia mais, têm buscado inserir em suas estratégias a pauta da diversidade, ampliando a inclusão em seus espaços, o que contribui para uma nova visão nos negócios. O Espírito Santo reúne grandes empresas em diferentes setores, que têm aderido a essa agenda.
Este foi um dos segmentos avaliados no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2022:
2º lugar - ArcelorMittal
Inaugurada em 1942 como a estatal Companhia Vale do Rio Doce, a Vale é hoje uma empresa privada que está entre as maiores produtoras de minério de ferro e de níquel no mundo. De telefones celulares a aviões, de estruturas de prédios a moedas, os minérios são matéria-prima para diferentes itens que fazem parte do dia a dia das pessoas. As operações da empresa estão presentes em cerca de 30 países. Desde 2019, a empresa está em uma jornada de transformação cultural, em que a inclusão e a diversidade ganharam uma importância central como aliados na busca da sustentabilidade de seu negócio. Para a aplicação dessa estratégia, a Vale definiu cinco prioridades com o propósito de se tornar uma empresa inclusiva: Gênero, LGBTQIA+, Diversidade étnico- racial, Pessoas com Deficiência e Talento Local.
Com operações industriais em cinco Estados brasileiros (Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo), a ArcelorMittal é a maior produtora de aços longos do país. A empresa oferece ao mercado produtos e soluções para as áreas de construção civil, indústria e agronegócio. A empresa também atua no ramo de mineração e tecnologia da informação. No Espírito Santo, Tubarão é a unidade de produção integrada de aços planos. Em 2019, constituiu um Comitê de Diversidade e Inclusão. Em 2021, foi anunciada a meta de 30% de participação de mulheres em seu quadro de empregados e empregadas até 2030. De maneira global, lançaram a meta de 25% de mulheres nos cargos de liderança até 2030. Com foco em ações transversais, realizou pela primeira vez o Censo LGBTI+ anônimo e aderiu à TransEmpregos, maior e mais antigo projeto de empregabilidade de pessoas trans o país.